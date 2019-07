Municipals 2019

Som Poble i ERC qüestionen del pacte PSC-C'S per blindar el govern municipal del Vendrell

El PSC i Ciutadans han anunciat la incorporació de les dues regidores de C’s a l’equip de govern del Vendrell i per tant, amb l’acord previ amb AVP, l’assoliment de la majoria absoluta d’11 regidors al ple. Era l’objectiu declarat de l’alcalde socialista, Kenneth Martínez, assolir un “govern estable” per “impulsar les transformacions urbanes pendents i actualitzar els serveis públics” segons ha dit en la presentació de l’acord. La portaveu de Ciutadans, Mari Luz Ramírez, l’ha presentat com el pacte dels “constitucionalistes”, i es tracta d’ocupar les cadires que han pactat amb l’alcalde, ha dit en el mateix acte.

Des del PSC ha justificat l’acord amb l’argument de garantir l’estabilitat del govern, una estabilitat que no servirà per a impulsar les polítiques d’esquerres i transformadores que necessita El Vendrell, si tenim en compte que s’ha assolit pactant amb un partint obertament de dretes i contrari als més elementals valors democràtics. L’acord culmina l’operació iniciada en l’última sessió del Ple municipal, quan amb els vots del PSC, AVP i C’s, es va aprovar cedir a la Junta de Govern les competències del Ple per adjudicar i contractar tots els serveis municipals.

SomPoble-ERC apunten que Ciutadans és un partit que ha apostat reiteradament per la privatització dels serveis públics, com afectarà això en l’actual procés de renovació del contracte del servei de neteja? Ciutadans és un partit que s’ha mostrat hostil envers qualsevol expressió de la llengua i la cultura catalanes, quin impacte tindrà aquest fet l’any vinent, quan el Vendrell serà Capital de la Cultura Catalana? Quina incidència tindrà que un partit nascut per a combatre l’independentisme i els moviments socials i d’esquerres compti amb el control de la policia local? Des de Som Poble – ERC pensem que iniciem un mandat nefast pel municipi i que representarà, si no ens unim per evitar-ho, la consolidació de la vella política dels darrers 40 anys.

El dos partits d'esquerra consideren que aquest pacte empitjorarà la situació del municipi i dels col·lectius més desafavorits. Vivim una situació de greu crisi econòmica, social i mediambiental conseqüència de les velles polítiques i aquest pacte de govern insisteix en el pitjor d’aquelles velles polítiques. Ens oposarem a aquestes polítiques dins de l’Ajuntament. Denunciarem la seva aplicació i les conseqüències arreu. I lluitarem contra les polítiques de la dreta al costat dels moviments veïnals i populars del Vendrell.