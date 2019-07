Saolidaritat

Plataforma pel Dret a decidir del País Valencià demana la llibertat immediata de Louisa Hanoune

La Plataforma pel Dret a decidir del País Valencià s'ha sumat a la campanya internacional per l'alliberament immediat de Louisa Hanoune

Louisa Hanoune, secretària general del Partit dels Treballadors d'Algèria, va estar detinguda injustificadament i arbitràriament pel Tribunal Militar de Blida el dia 9 de maig de 2019.

La seua detenció va coincidir amb la mobilització de milions de persones algerines que exigeixen un canvi democràtic profund. La posició de Louisa Hanoune -i del PT d'Algèria- en relació a aquesta qüestió és coneguda: Louisa i els diputats del PT, són partidaris de canviar el règim, han dimitit dels seus escons en l'Assemblea Nacional Popular per no participar en les maniobres per mantenir el règim militar i per poder continuar fidels a les reivindicacions del poble algerià. És un empresonament per motius polítics.

Louisa Hanoune és coneguda a Algèria i internacionalment per la seua lluita en defensa de la democràcia i dels drets de les dones, per la sobirania d'Algèria i pel dret dels pobles a Decidir el seu futur contra les interferències de l'imperialisme.

Hem sabut de la campanya internacional pel seu alliberament immediat. Ens unim a totes les organitzacions i a totes les veus que exigeixen l'alliberament immediat de Louisa Hanoune, i de la resta de presos i preses polítiques.