Català

Palma acull les 33es Jornades Internacionals per a Professors de Català

Les Jornades Internacionals per a professors de català són el principal espai de formació adreçat al professorat de la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior. També són un punt de trobada, debat i reflexió per compartir projectes i experiències didàctiques, amb la finalitat de contribuir a la millora de la innovació i de la docència. Enguany, hi participaran vuitanta docents d’universitats de més de vint països diferents, com ara les universitats de Mont-real, Brno, Los Angeles, Mèxic DF, Hèlsinki, l’Havana o Berlín, entre d’altres.

L'Institut Ramon Llull ofereix suport a més de 150 centres amb docència d’estudis catalans d’arreu del món i subscriu acords amb les universitats per tal de promoure-hi els estudis de llengua i cultura catalanes.

La sessió inaugural ha tingut lloc aquesta tarda a la sala d’actes del Parlament de les Illes Balears amb la participació del President del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas; el Conseller d’Educació, Universitat i Recerca Govern de les Illes Balears, Martí March; la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga; el secretari d’Universitat de les Illes Balears, Francesc Xavier Grau; el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet; i la directora de l’Institut Ramon Llull, Iolanda Batallé.

La conferència inaugural “De la paraula a la imatge”, ha estat càrrec d'Agustí Villaronga, director i guionista mallorquí de gran recorregut en el sector, amb una filmografia destacable com Tras el cristal (1987), El mar(2000), Pa negre (2010), Incerta glòria (2017).

Al llarg dels quatre dies que duren les Jornades, el professorat de la Xarxa Llull participarà als tallers organitzats tant per docents de la Xarxa com per professors d’altres universitats, amb l’objectiu de compartir experiències i recursos sobre la docència de la llengua catalana.També s’hi han programat diverses activitats de caràcter cultural.

La Xarxa Llull

La Xarxa Llull a l’exterior és una peça cabdal de la projecció internacional de la cultura catalana en àmbits de màxima excel·lència. La Xarxa, a més de garantir la presència de la llengua i la cultura catalanes a les universitats del món mitjançant centres de recerca i càtedres de professors visitants en universitats d’excel·lència, fa possible la formació de joves professionals que poden contribuir a la projecció exterior de la cultura catalana i a facilitar els intercanvis culturals amb països estratègics i esdevé així un important instrument de la diplomàcia cultural.

La Xarxa Llull genera un valor molt important per a tots els col·lectius implicats: els estudiants, el professorat, les universitats de l’exterior, el sistema universitari i la mateixa societat dels territoris de parla catalana.

Veure el Programa