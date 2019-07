Llengua

Més d’un miler de persones treuen la llengua en el 25è aniversari de Joves de Mallorca per la Llengua

Divendres passat, l’entitat Joves de Mallorca per la Llengua va celebrar amb més d’un miler de persones els seus 25 anys de lluita pel català.

Maria de la Salut va ser l’escenari que va acollir la diada ‘Treu la Llengua’ que ha consistit en una gimcana a càrrec de l’Esplai Es Rebrot, una ballada amb Al-Mayurqa, sopar i un concert amb grups en català de Mallorca, el País Valencià i Catalunya.

Xarxa, ZOO, Roba Estesa, Pirat's Sound Sistema i PD Burbaia Rissada, a més de l’espectacle de llum de Joan Servera i la batucada Deixonats, van ser l’aposta dels Joves per al concert d’aniversari. Una aposta encertada que va fer que s’esgotaren les entrades en menys de 15 dies.

En la seva intervenció a la diada, la coordinadora de Joves de Mallorca per la Llengua, Mireia Mercadal, va llegir un manifest reivindicatiu per la llengua i cultura. “Avui treim la llengua per proclamar que volem que les Illes Balears, on hi conviuen gent de distints orígens, cultures i llengües, siguin una societat cohesionada, on tothom respecti la llengua dels altres i on la llengua catalana servesqui com a eina de cohesió social”, ha remarcat.

Amb el manifest, l’entitat va mostrar el seu suport als mitjans de comunicació en català i a totes les persones “perseguides i represaliades per expressar les seves idees i les seves creacions”. A més, van llançar un missatge a les institucions tot exigint “un compromís ferm amb la plena recuperació de la nostra llengua”. Així, van demanar als Consells que facin “accions i campanyes per sensibilitzar la ciutadania i per prestigiar l'aprenentatge i l'ús social de la llengua catalana”; i al Govern “que retorni el requisit de coneixement del català a tots els llocs de feina de les administracions, que apliqui clàusules socials lingüístiques per a tots els seus proveïdors, que apliqui les 136 mesures seleccionades del Pla general de normalització lingüística, elaborat pel Consell Social de la Llengua i que posi en marxa ja l'Oficina de Garanties Lingüístiques”.

“Avui treim la llengua per proclamar, alt i clar, que davant l'actual context que viu l'Estat espanyol d'involució democràtica i de retallades de drets, lluny de callar, treurem la llengua totes les vegades que faci falta per defensar la llibertat, totes les llibertats, i de manera especial la llibertat d'expressió”, va destacar Mercadal en representació de l’entitat.

Gràcies, sens dubte, al nombrós voluntariat i amb el suport de Rock’n’Rostoll, l’OCB, l’Ajuntament de Maria de la Salut, Es Rebrot i Sa Canyeta, la segona edició del ‘Treu la Llengua’ va ser un èxit rotund i gairebé més d’un miler de persones varen participar en la celebració dels 25 anys de l’entitat.

Així, els Joves de Mallorca per la Llengua hvan confirmar que el ‘Treu la Llengua’ tendrà continuïtat amb la intenció que es consolidi com un esdeveniment anual per a la promoció de la llengua i la cultura.