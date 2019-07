Ni presos ni exiliats

La CUP Tarragona crida a no repetir la col·locació de llaços amb contrapès a la muralla

Paral·lelament demana realitzar altres accions de solidaritat amb les preses i presos polítics, i exiliats i exiliades. En aquest sentit, també insta a l’alcalde Ricomà a penjar la pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics!” el més aviat possible.

El Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona va sol·licitar el passat 17 de juliol una còpia de l’informe tècnic en el qual es fonamentava la valoració del conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, quan afirmava la necessitat de retirar els llaços grocs penjats a la xarxa de protecció al tram de la muralla romana del Portal del Roser, perquè la “desgasten”, tal com recollien declaracions seves aparegudes a diverses notícies el passat 15 de juliol.

El divendres 19 de juliol se’ls va fer arribar el dit informe realitzat a data de 18 de juliol, així doncs dut a terme arran de la nostra petició. Un cop valorada la informació, considerem que alguns dels arguments són totalment intranscendents, però que n’hi ha dos que no són discutibles i que estan realment sustentats per pretextos objectius i tècnics. Aquests arguments són que “la projecció de cintes plàstiques amb contrapès de dimensions importants com els observats ens data 16.07.2019 implica un impacte contra la xarxa de protecció de la muralla i el seu parament de pedra, que pot malmetre l’un i l’altre; si no es depengen en un moment o altre els nusos es desfaran o els cordills es trencaran i les peces metàl·liques cauran podent fer mal als vianants” i que“a més pot afectar la nidificació dels falciots, espècie protegida”.

Ja en l’anterior comunicat, des de la CUP va exposar que no tenim cap dubte que la preservació i la conservació del patrimoni han de ser una prioritat a la nostra ciutat, de manera que si l’informe tècnic verificava que veritablement els llaços comportaven un risc per a la muralla calia treure’ls. És per aquests motius, objectius i tècnics, que considerem justificada la retirada dels llaços grocs penjats a la xarxa de la muralla, que ja s’ha dut a terme.

Tanmateix, la formació, no entenen que, havent-hi aquests arguments objectius i tècnics, l’anterior govern no realitzés aquest informe i es servís únicament de motius polítics i partidistes per retirar en ocasions passades els llaços grocs de la xarxa de la muralla. Des de la CUP considerem que fer públic aquests informes tècnics és una fórmula de transparència i pedagogia cap a tots els veïns i veïnes de la ciutat i demanem al nou govern que actuï en conseqüència i executi totes les mesures i accions necessàries per acabar amb el procés de degradació que pateix la muralla romana.