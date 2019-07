Gestió del Casal d'avis

La CUP Sant Sadurní presentarà una moció perquè l’Ajuntament recuperi la gestió de la Casa dels Avis i acabar amb la precarietat laboral de les seves treballadores

La CUP de Sant Sadurní presentarà la moció en el primer ple ordinari d’aquest mandat per denunciar la situació de precarietat laboral que viuen les treballadores de la Casa dels Avis des de que se’n va externalitzar la gestió. La moció que presentaran els cupaires reclama que s’extingeixi el conveni amb l’empresa SUMAR SL i que l’Ajuntament torni a gestionar directament aquest equipament per garantir tant els drets laborals de les treballadores com la qualitat del servei.

La CUP denúncia que les condicions laborals de les treballadores que les treballadores incorporades una vegada la gestió es va externalitzar i han estat contractades per SUMAR SL, cobren tant sols 985,34 euros bruts mentre que les que s’acullen al conveni signat quan la Casa dels Avis es gestionava a través del patronat, tenen un salari base, és de 1.172 euros bruts mensuals. A més a més, les treballadores que es regeixen pel conveni del sector no tenen dret a cap de les gratificacions que sí que gaudeixen les altres treballadores i que eren drets adquirits i consolidats durant molts anys (193 euros per matrimoni o 207’29 euros per fill). De la mateixa manera les treballadores de SUMAR SL no tenen la paga complementària de 900 euros que compensava el fet de que s’hagués de treballar en dies festius. És evident, que pel que fa les condicions salarials, les noves treballadores han patit una pèrdua de poder adquisitiu molt important que les situa en unes condicions d’explotació laboral que un Ajuntament no hauria de permetre en un equipament de la seva titularitat.

Una externalització encoberta que s’inicia en el darrer mandat municipal

A l’any 2015, a principis del passat mandat, el govern format per ERC i CiU va decidir externalitzar la gestió de la Casa dels Avis que fins llavors havia estat gestionada directament per l’Ajuntament. La formula jurídica per la que va optar el govern va ser la de l’encomana de gestió, encarregant-la a l’empresa de capital públic SUMAR SL, en la qual l’Ajuntament de Sant Sadurní va entrar a tenir participació. Malgrat que SUMAR SL és una empresa pública, no està subjecte a la mateixa legislació laboral que l’administració, de manera que les treballadores contractades per aquesta empresa tenen unes condicions laborals molt inferiors a les que tenien les treballadores de la Casa dels Avis abans de l’1 de gener de 2016, -quan va entrar en vigor l’encomana de gestió. Les treballadores incorporades per l’empresa, es regeixen pel conveni del sector que aboca al personal de la casa dels avis a unes condicions d’extrema precarietat.

A banda, la CUP subratlla que “quan parlem de condicions laborals no parlem tant sols del salari, cal tenir en compte que les treballadores contractades per SUMAR SL no tenen les mateixes condicions que la resta de companyes alhora de gaudir de les les absències retribuïdes per indisposició o que disposen de menys dies de vacances”. Mentre les treballadores que es regeixen pel conveni antic tenen 22 dies feiners més 6 dies feiners per assumptes propis, les treballadores que es regeixen pel conveni del sector, un conveni molt precaritzat, tant sols tenen dret a 30 dies naturals de vacances i 4 dies per assumptes propis. Evidentment, en una feina com la de l’atenció a les persones grans aquestes condicions són de precarietat absoluta i aboquen al personal a un desgast físic i mental que tard o d’hora repercuteix en els usuaris. En definitiva, l’antic conveni establia una jornada laboral de 1755 hores anuals mentre que les treballadores incorporades en els darrers tres anys fan 1792 hores anuals. La precarietat laboral és evident però la situació encara s’agreuja més per la diferència de condicions entre treballadores que realitzen les mateixes tasques.

Una situació que podria afectar la qualitat del servei

Des de la CUP, entenen que l’Ajuntament ha d’assegurar unes condicions de treball dignes per a totes les persones que treballen oferint un servei municipal, sigui treballant directament per l’Ajuntament o per una empresa contractada per aquest. No obstant, en aquest cas, tot i que se n’hagi externalitzat el servei, la Casa dels Avis és encara de titularitat municipal de manera que l’Ajuntament és directament responsable de les condicions laborals de les persones que hi treballen. A banda, els cupaires es mostren preocupats perquè entenen que l’empitjorament de les condicions laborals de la plantilla de la Casa dels Avis tindrà tard o d’hora conseqüències per als usuaris, que de moment no s’estan produint degut a la professionalitat de les treballadores.

La CUP de Sant Sadurní recorda que ja va avisar a l’any 2015, moment en que es va aprovar l’externalització, que aquella decisió implicaria necessàriament la pèrdua de condicions laborals per tal de que l’empresa SUMAR pogués garantir la rendibilitat de la seva gestió de la Casa dels Avis. En aquell moment, tant Josep Maria Ribas (llavors portaveu d’ERC), com la regidora d’Acció Social (Àngels Canals del PdCAT) van assegurar que l’Ajuntament seguiria garantint les condicions laborals de les treballadores. La formació de l’esquerra independentista considera inadmissible que l’Ajuntament empari aquestes condicions de precarietat laboral extrema i estén la mà al nou govern per rectificar aquesta situació. Per tot això, des de la CUP s’espera que en el ple del proper dia 30 de juliol s’aprovi l’extinció del conveni amb SUMAR i la recuperació de la gestió de la Casa dels Avis, que podria entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.