gestió pública

La CUP Reus exigeix al Ple un pronunciament contra la “llei Aragonès”

Al ple de divendres, la formació de l’esquerra independentista presentarà una proposta de resolució que insti el Parlament de Catalunya a rebutjar , coneguda com a llei Aragonès, i defensar “uns serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i com l’única via per garantir els drets de les persones“.

“En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els successius governs de la Generalitat han legislat perquè aquests siguin privatitzats mitjançant diferents fórmules, amb iniciatives legislatives que volen posar cara amable a unes privatitzacions que són injustificables des del punt de vista del bé comú“, posa de manifest aquesta proposta.