Treballadors públics

La CUP presentarà una moció en defensa de les treballadors del Sector públic

La CUP Crida Constituent ha presentat al ple del Parlament de Catalunya una interpel·lació, que es convertirà en una bateria de propostes en format de moció, per denunciar la situació de precarietat laboral que pateixen molts treballadors i treballadores del Sector públic, marcada per la poca estabilitat laboral i la carència de recursos, la pèrdua successiva de drets, etc.

“Cal que parlem dels milers de contractes i nomenaments temporals de l’administració pública”, ha assegurat el diputat Vidal Aragonés, referint-se a l’elevat nivell d’interinatge en el personal contractat pels diferents organismes i institucions de la Generalitat de Catalunya, que suposa un 45% del total de treballadors del Sector públic i de les quals un 39%, són dones. Aragonés també ha criticat la no convocatòria de noves places.

“La CUP-CC entén que el sector públic és clau per a construir una societat més justa i s’hauria de convertir en la punta de llança per fer polítiques que reactivin l’economia i facin front a l’emergència climàtica”, ha afegit Aragonés.

En aquest sentit, la formació anticapitalista ha enumerat algunes de les reivindicacions de mínims d’aquest sector per tal de fer front de forma urgent a la manca de recursos en diferents àmbits, com l’augment de les plantilles de suport als centres educatius o el retorn de les hores lectives d’abans de les retallades, més contractació i estabilitat laboral del personal sanitari, renovació del material de protecció i prevenció utilitzat per part del cos de bombers o millorar la prevenció de Riscos Laborals en tots els àmbits, entre d’altres.

Per altra banda, els anticapitalistes també han reclamat la reversió de la pèrdua sistemàtica de drets de tot el personal contractat pel Sector pùblic, directa o indirectament, o que desenvolupen serveis públics. A títol d’exemple, el sector sanitari concertat que encara no ha recuperat el 5% del seu salari del 2010. De la mateixa manera, han preguntat si es garantirà la retribució de 1.200 euros pel personal contractat per l’administració.