La CUP Sant Celoni en contra de les retribucions i dedicacions proposades per als regidors de govern

Ala CUPO de Sant Celoni els hi grinyola la massa salarial total destinada al govern municipal, que augmenta en conjunt un 25% respecte al darrer mandat. "Som conscients que s'augmenta en un 13% el nombre de regidors i en un 22% la dedicació total, però independentment del repartiment intern, la realitat és que el poble ha incrementat poc la població, l’Ajuntament no ha augmentat el personal i el salari mitjà va a la baixa".

També remarca que a l'acord de govern hi consta una figura de coordinador del qual no saben res. "I pot arribar a ser una qüestió determinant, no només per la forma de prendre decisions, sinó també pel sobrecost que pot suposar en la gestió municipal", puntualitza la formació.

"Quina és la motivació, doncs, d’aquest 25% (més el coordinador) en el cost de la gestió del poble? És que hi va haver moltes deficiències en el mandat anterior que justifiquin aquest increment? Com es justifica que, a més d’un augment del 20% en la dedicació global de l’equip de govern, sigui necessari aquest coordinador?, es pregunta la formació.