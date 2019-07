lluita institucional

La CUP es reuneix amb el responsable d’ICOMOS a Tarragona per estudiar l’estat del patrimoni de la ciutat

El Grup Municipal de la CUP i membres de la comissió de Grans Runes de la l’Assemblea Local s’han reunit aquest matí amb en Jordi Tresserras, responsable d’ICOMOS a la ciutat.

L'ICOMOS, associació civil no governamental lligada a l'ONU a través de la UNESCO, va demanar el passat mes de maig la col·laboració de la CUP de Tarragona en l'informe que està realitzant sobre l'estat dels monuments de la ciutat. Aquest òrgan ha reconegut la feina de divulgació del patrimoni tarragoní de la comissió de “Grans Runes” de la CUP i s’hi ha reunit aquest matí per tal de col·laborar en l’elaboració de l’informe que s’està duent a terme arran d’una denúncia tramitada per un particular a la UNESCO.

En aquesta reunió, la CUP ha facilitat a Tresserras tota la informació recollida durant aquests anys, aportant documentació gràfica i diferents informes realitzats per la comissió de “Grans Runes”. La formació anticapitalista ha traslladat al resposable d’ICOMOS la seva preocupació davant la manca de coherència a l’hora de fer adequacions als monuments patrimonials de la ciutat, així com d’un discurs museogràfic homogeni, com per exemple el que succeeix a les muralles, on les diferents empreses que duen a terme el seu manteniment han utilitzat criteris i materials molt diferents, generant pedaços totalment il·lògics.

La CUP ha traslladat a Tresserras la seva inquietud per la utilització de materials que danyen el patrimoni, com és el cas de l’estructura de les escales del circ a la plaça dels Sedassos o la construcció metàl·lica en forma de càvea del Teatre romà i que posa en risc les restes per l’oxidació del material. La Candidatura d’Unitat Popular també li ha expressat el seu “gran neguit” per l’Amfiteatre i la necessitat de realitzar-hi una important intervenció per acabar amb el risc actual d’esfondrament, així com el dèficit de transport públic per arribar al Pont del Diable.

D’altra banda, les cupaires han compartit la seva proposta d’ampliar els espais de la ciutat que actualment estan contemplats per la UNESCO com a àrees patrimonials, afegint-hi, per exemple, les Termes Imperials del carrer Sant Miquel, properes al Teatre romà. En el mateix sentit, han remarcat la importància d’ampliar el personal del MHT, començant per la readmissió de les persones que van ser acomiadades.

Eva Miguel, consellera de CUP i membre de "Grans Runes", ha expressat que ha estat “una reunió molt positiva” i que es mantindrà el contacte des de la comissió amb Tresserras. A més ha manifestat que “tant aviat com ens sigui possible, farem entrega al nou govern municipal de propostes concretes per garantir, finalment, la preservació i conservació del patrimoni encaminada a garantir la transformació que mereix la ciutat”.