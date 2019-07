Municipals 2019

La CUP decidirà en una Assemblea Oberta la seva entrada, o no, al govern municipal

La formació cupaire es va reunir ahir per segon cop amb ERC i ECP per tal d’abordar la fusió de programes i la proposta de cartipàs. La proposta de text refós a treballar incloïa els 59 punts que els anticapitalistes van presentar en la primera trobada que va tenir lloc el 27 de juny, de forma que, “per primera vegada, la CUP hem pogut parlar amb l’actual govern sobre punts programàtics”, destaquen.

Ahir, però, no es va poder tractar tot el contingut programàtic. Respecte allò que es va poder abordar, la formació anticapitalista explica que hi van haver punts de consens, d’altres que requeriran ser matisats i altres sobre els quals encara s’ha de continuar debatent, doncs no hi ha consens. És per això, que aquest dijous les tres formacions tornaran a reunir-se per seguir debatent els punts programàtics i el cartipàs.

El resultat de les dues reunions d’aquesta setmana serà compartit en una Assemblea Oberta amb militants i simpatitzants, que la CUP ha organitzat pel proper dilluns 29 de juliol a les 19:30h. En aquesta assemblea es prendrà la decisió de si, tenint en compte els acords presos, es determina entrar, o no, al govern municipal.