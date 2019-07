lluita institucional

La CUP Capgirem Barcelona qüestiona les declaracions de l'Albert Batlle

En els darrers dies, l’Ajuntament de Barcelona ha desvetllat les línies mestres del que anomena “polítiques de seguretat” per a la ciutat de Barcelona. Aquestes pivoten al voltant de les solucions policials, posant al centre menors migrants i venedors ambulants.

Albert Batlle ha manifestat la determinació de reprimir les persones que actualment es dediquen a la venda ambulant sense ni tan sols molestar-se en esbossar un full de ruta en matèria de polítiques socials destinades a aquest col·lectiu, a la vegada que ha manifestat que la deportació de menors migrants és una “opció satisfactòria” per aquest govern.

La CUP Capgirem Barcelona considera que "no podem dir que estiguem sorpreses, doncs la situació actual era l’escenari més probable sortint d’una investidura d’un govern municipal amb una forta presència del PSC i la tutela de Manuel Valls. De la mateixa manera que tampoc ens sorprèn el silenci de l’alcaldessa de Barcelona i la seva formació política, Barcelona en Comú."

La formació entén que l’assumpció com a pròpies d’aquestes “polítiques de seguretat” formen part de les contradiccions que han decidit assumir.

La CUP Capgirem Barcelona ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de fugir de les polítiques de seguretat de caràcter eminentment policial, on allò que centra el debat és quin nombre de Guàrdies Urbans és l’òptim o quants Mossos s’han de reclamar a la Generalitat. Cal entomar el repte, des de l’esquerra, sense por i defugint les solucions fàcils que no duen enlloc. Cal entendre les polítiques de seguretat com aquell conjunt d’accions que han de permetre avançar cap a la garantia de drets.

Seguretat són polítiques que garanteixin el dret a un habitatge digne i a preus socials. És lluitar frontalment contra la precarietat laboral, així com prioritzar l’enfortiment dels teixits comunitaris dels barris per sobre dels interessos dels fons voltor i la indústria turística. Seguretat és garantir igualtat de drets a totes les veïnes de la ciutat i construir una ciutat on les dones no hagin de passar por pel fet de ser-ho. En definitiva, seguretat és treballar per construir una ciutat on les necessitats de les persones que hi viuen estiguin al centre i no pas una ciutat pensada per a ser venuda al millor postor.

La formació està convençuda que és en aquesta lògica que cal treballar per tal de tirar endavant un pla de xoc que permeti liquidar les desigualtats socials que estan en l’origen de la conflictivitat social que avui dia es viu en determinats barris i espais de la ciutat de Barcelona. Enfront de les deportacions i la repressió a les persones més febles de la ciutat hi contraposem una intensificació de les polítiques socials: més educadores i treballadores, més equipaments, més inspeccions laborals, decreixement turístic, polítiques feministes i antiracistes... Més barri i menys capital.

És per tot això que la CUP Capgirem Barcelona proposa un seguit de mesures que considerem que s’haurien de tirar endavant amb caràcter d’urgència:

Expropiació dels pisos buits en mans dels fons voltor i grans tenidors.

Desplegament del projecte carnet de ciutat per a totes les veïnes de Barcelona que permeti igualar la seva situació legal davant dels cossos de seguretat.

Creació d’un cos d’inspeccions laborals municipal dotant-lo de personal suficient per tal de combatre la precarietat a la ciutat.

Dissolució del cos d’antiavalots de la Guàrdia Urbana

Creació d’un protocol dins el cos de la Guàrdia Urbana per tal d’acabar amb les identificacions per perfil ètnic.

Creació d’una taula amb col·lectius de persones migrants en lluita per tal de dissenyar estratègies de desobediència institucional a la Llei d’Estrangeria.

Establiment d’un espai habilitat per a la venda ambulant a la ciutat de Barcelona i desplegament d’un pla de foment de reconversió del tipus de producte que actualment es poden trobar en aquests mercats.

Creació d’una taula amb professionals del tercer sector per tal d’abordar el dimensionament i qualitat dels recursos destinats a l’acollida de persones migrants menors o adultes a la ciutat.

Engegar la revisió del pla urbanístic dels barris cèntric per tal de detectar-ne i pal·liar les mancances en matèria d’espai públic i equipaments, posant el foment de socialització i les necessitats bàsiques del veïnat com a eix central.

També referma el seu suport al col·lectiu de MENA’s, ex-MENA’s i manters, tant en les seves reivindicacions com en els seus drets com a veïnes de la nostra ciutat. Donarà suport a les seves propostes de manifestacions o reivindicacions que puguin sortir en els propers dies.