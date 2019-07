Municipals 2019

La CUP Berga presenta el cartipàs 50 dies després de guanyar les eleccions

Entre d’altres motius, pel desacord amb l’oposició en relació a les retribucions econòmiques per assistència als Plens Municipals.

Fa més de 50 dies de la victòria de la CUP de Berga a les eleccions municipals del 26 de maig i un mes des de la reelecció de la Montse Venturós al Ple d’Investidura. Ara bé, fins aquest dijoud no s'ha aprovat el cartipàs municipal. Entre d’altres motius, pel desacord amb l’oposició en relació amb les retribucions econòmiques per assistència als Plens Municipals.

D’una banda, el Ple d’avui ha servit per formalitzar les responsabilitats que ocuparan cadascun dels regidors i regidores de l’Equip de Govern, així com les seves retribucions. Tal com es va avançar durant la campanya electoral, tots i totes tindran dedicació laboral a l’Ajuntament, ja sigui total o parcial, des d’un 100% fins a un 33%. Pel que fa als sous, i seguint el codi ètic presentat el passat 10 de maig, els salaris dels regidors i regidores van dels 1.600 als 1.860 euros en cas de dedicació total, amb la reducció proporcional en funció de la dedicació de cadascú.

D’altra banda, també calia aprovar el règim de retribucions de l’oposició, que ha fet servir la seva majoria al Ple per forçar el cobrament per assistència als Plens municipals i a les reunions de diversos òrgans municipals. La recuperació d’aquestes remuneracions, que l’any 2003 es van eliminar, implica augmentar la despesa de l’Ajuntament i que part dels diners assignats fins ara al funcionament dels grups municipals vagi cap als regidors i regidores de l’oposició.

Des del punt de vista de la Candidatura d’Unitat Popular, en una ciutat com Berga es pot fer una tasca d’oposició activa i constructiva sense haver de renunciar a la dedicació professional de cadascú, de manera que no és necessària la remuneració individual. "Així ho vam demostrar entre els anys 2007 i 2015 i així teníem previst fer-ho en cas que els berguedans i berguedanes ens haguessin situat a l’oposició", segons la CUP

Pel que fa a les retribucions de l’Equip de Govern, considera que són imprescindibles per fer possible la dedicació necessària a la institució, que implica renunciar totalment o parcialment a la feina de cadascú. En el cas dels regidors que combinen la feina a l’Ajuntament i fora, cap d’ells pot superar el 100% de retribució.