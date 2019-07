#no155

L’ANC fa un toc d’atenció a JxCat i ERC pels pactes amb el 155 i avisa que no acceptarà una abstenció per investir Sánchez

Centenars de persones s’han concentrat aquesta tarda davant les seus de JxCat i ERC convocades per l’Assemblea per fer un toc d’atenció pels pactes que han signat amb partits del 155 i per advertir que no acceptaran una abstenció en la investidura d’un govern que inclogui una formació política del bloc repressor.

L’Assemblea ha enviat un missatge d’alerta aquest vespre als dos grans partits polítics independentistes: cap pacte amb el 155 i no investir Pedro Sánchez. Ho ha fet en una acció de protesta davant les seus de les dues formacions, JxCat i ERC, al carrer Calàbria de Barcelona.



Els assistents portaven banderoles de mà amb l’etiqueta #Stop155, i s’han desplegat 155 cadires amb missatges que deien “Ni pactes ni abstencions amb el 155”, com a metàfora dels pactes amb formacions que formen part de la repressió, com el que es produirà, si res no canvia, demà a la Diputació de Barcelona.



Un toc d’atenció

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha dit que l’acte d’avui és un “toc d’atenció” als partits independentistes. Des del seu punt de vista, la gent no entén “de cap manera” aquesta divisió i els pactes amb els que justament “són els dirigents de la repressió”, en referència al PSC i al PSOE. “Això desanima i desmotiva la base que sustenta els partits independentistes”, ha afegit. Tot i això, ha enviat un missatge d’optimisme: “encara som a temps de revertir determinats d’aquests pactes i acords”, i ha demanat que es faci una reflexió.



D’altra banda, ha advertit que “no és coherent” fer determinats pactes i accions i voler tornar a traçar un projecte cap a la independència mentre es lliuren les institucions al 155 o s’investeixen governs que “reprimeixen”, “humilien”, neguen el dret a l’autodeterminació i ni tan sols accepten Catalunya com un subjecte polític. Darrere de tot plegat, Paluzie hi veu una estratègia d’Estat per destruir el moviment independentista.



“El moviment polític independentista ha d’entendre que el millor missatge que es pot donar al mon és que Espanya és ingovernable si no es resolt el conflicte català” i si no s’inicia un diàleg per resoldre’l, ha conclòs.