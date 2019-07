Anàlisi

I Fòrum Mallorca i els seus Suds

Les fundacions Darder-Mascaró impulsen el I Fòrum Mallorca i els seus Suds, juntament amb el Centre d’Estudis Socials (CES) de Coimbra, liderat per Boaventura de Sousa Santos, i l’Oficina de Cooperació de la UIB, que es celebrarà a Palma els propers dies 10 al 12 de juliol, a l’edifici de Sa Riera.

Mallorca i les Illes com un territori al bell mig de la Mediterrània occidental, i en l’actual procés de globalització neoliberal som més que mai un «territori de frontera» entre el Nord i el Sud, que jugam a la vegada un paper tan rellevant com desconegut en el nou colonialisme del segle XXI. No obstant, també podem ser un indret on mirem de treballar una altra mirada cap al Sud, una mirada cap als altres i cap a nosaltres mateixos, des de la reflexió plantejada a partir de les epistemologies del Sud.

Amb aquest I Fòrum volem visibilitzar els sabers i experiències populars relacionats amb les lluites socials, històriques i presents, amb altres mirades a la nostra pròpia realitat que ens permetin descolonitzar i despatriarcalitzar la nostra cultura i el nostre pensament per avançar cap a la justícia social i la justícia cognitiva.

El forum s’estructura en 4 blocs: memòria, història i cultura; democràcia i sobiranies; gèneres i feminismes; i territori, ecologia i globalització. La conferència de cloenda, que farem coincidir amb el final de curs de les fundacions en un acte obert a tota la ciutadania, serà a càrrec de Ramon Grosfoguel, professor del departament d’estudis ètnics de la Universitat de Califòrnia/Berkeley, sobre la descolonització de l’Estat.