Guanyem torna a reclamar a l’Ajuntament que solucioni la situació dels talls de llum a Girona est

El grup municipal de Guanyem Girona es mostra preocupat pels talls de llum reiterats a Girona est. La número dos de la formació a l’Ajuntament, Cristina Andreu, ha assegurat que no entenen com el govern “ha permès l’enquistament” del problema. La plataforma municipalista lamenta que “a Font de la Pólvora van passar els mesos més freds i amb menys hores de sol de l’hivern amb talls de llum constants i ara que superem els 35° aquesta problemàtica persisteix”.

Durant l’hivern diversos barris de Girona, però en especial Font de la Pólvora, Torre Gironella, Germans Sàbat i Montjuïc van patir talls de llum per part d’Endesa, la companyia distribuïdora. Al gener l’oposició en bloc va exigir la compareixença del qui era vicealcalde, Eduard Berloso, que va haver de respondre 110 preguntes sobre la situació. Guanyem ha lamentat que tot i això el govern s’ha mantingut sempre al costat de la multinacional i no ha impulsat cap canvi substancial per millorar la situació dels veïns.

Cristina Andreu ha qualificat “d’insostenible” la situació i ha exigit a l’Ajuntament que “resolgui d’una vegada una problemàtica que posa en perill la seguretat de moltes famílies i que impossibilita el normal funcionament dels comerços del barri”. “Hi ha veïnes i veïns que necessiten el subministrament elèctric per connectar aparells respiratoris i molts no poden cuinar i se’ls hi ha fet malbé el menjar congelat”, ha afegit la regidora. En aquest sentit Guanyem Girona reclama accions “immediates” per evitar que les famílies afectades passin tot l’estiu amb talls de llum diaris.

Front comú

Arran de persistència de la problemàtica Guanyem Girona ha obert la porta a iniciar accions conjuntes amb la resta de forces de l’oposició. “La situació és greu i s’ha d’afrontar de forma coordinada. Si l’equip de govern no es decideix a iniciar accions que defensin els seus ciutadans, creiem que haurem de ser els grups de l’oposició els qui liderem la resposta institucional”, ha reblat Andreu.

La formació municipalista també ha celebrat la iniciativa de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora, que des de fa mesos denuncia l’estat de deixadesa que pateix el barri: “És tot un exemple d’apoderament ciutadà per part d’un dels barris políticament i socialment més marginats de la ciutat”.