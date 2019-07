no a la monarquia

Es preparen concentracions contra la presència de la familia reial espanyola a Palma

S'ha reivindicat que el Palau de Marivent recuperi la seva condició de museu públic.

Aquest migdia, membres de la plataforma 'Arruix Borbons' han anunciat davant del Palau de Marivent de Palma la convocatòria de dues concentracions en contra de la monarquia i la presència dels Borbons a Mallorca.

Una per al dia de la recepció reial que els Reis espanyols acostumen a fer al Palau de l'Almudaina, i una altra per al primer d'agost, quan el col·lectiu de 'Cantaires per la llibertat' es desplaçarà fins als voltants de Marivent per a interpretar les seves lletres reivindicatives a favor de la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats.

La plataforma també ha manifesta la necessitat que el Palau de Marivent recuperi la seva condició de museu públic. Segons ha recordat, després de la mort del Joan de Saridakis, «qui va encarregar la construcció del Palau i qui ho va deixar després de la seva mort al poble de les Balears», Marivent va funcionar durant uns anys com un espai obert al públic, fins convertir-se en una residència de la Casa Reia.

'Arruix Borbons' ha demanat a la societat mallorquina i «especialment als representants de les institucions» que rebutgin la invitació al tradicional besamans», que s'acostuma a celebrar cada estiu a L'Almudaina, en considerar-lo "un acte vergonyós i de submissió d'una societat democràtica davant d'un Rei que té una legitimitat més que dubtosa".

L'any passat, centenars de persones es van concentrar el Palau de Marivent contra la presència reial espanyola a Mallorca convocats per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. La mobilització va esdevenir en un clam per la llibertat dels presos polítics i en la reivindicació de "Marivent per al museu Saridakis"