ERC Sarriā de Ter tindrā un cartipās municipal amb regidors, cārrecs de confianįa i voluntaris, grācies al suport del PSC

Des del PAS _ Poble Actiu Sarrià de Ter denuncien el menysteniment de l’òrgan del ple, que se celebrarà divendres dia 12 de juliol, en el qual en teoria estava en joc l’aprovació del cartipàs municipal. Tot i això, ERC ja ha fet pública la seva aplicació amb el compromís d’abstenció del grup municipal del PSC.

Cal recordar que ERC no té majoria absoluta al ple, i per tant tots els grups municipals tenen l’opció de manifestar el seu vot en aquest òrgan.

El PAS també ha fet arribar les condicions per les quals donaria suport a ERC, però sembla que aquestes no han agradat a l’equip de govern. El PAS troba molt preocupant que s’aprovi un cartipàs on:

1. La ciutadania els hagi donat 6 regidors i el govern contracti una persona alliberada d’ERC que treballarà al municipi. No es tracta ni d’un càrrec electe ni tan sols d’una convocatòria pública, sinó d’un augment de forces. S’entén que només 6 regidors anirien molt justos per la dimensió del municipi, però ERC no ha volgut pactar amb cap dels altres 4 grups municipals que tenien la mà estesa, i el càrrec de confiança els permet augmentar l’equip. “Aquesta no ens sembla una manera responsable, ètica ni respectuosa cap a la ciutadania, a qui li costarà 1.000 euros mensuals per decisió unilateral d’ERC”, afirma el PAS.

2. La regidoria de Medi Ambient, amb el projecte d’Hinojosa, de vital importància pel municipi, rau en mans d’una regidora nova amb moltes altres funcions, completament sobredimensionada. Per subsanar aquesta acumulació de responsabilitats, ERC ha proposat una comissió assessora que es dedicarà al projecte industrial, formada per un exregidor que assumirà funcions de molt alta responsabilitat, de forma totalment voluntària. “Aquesta ens sembla una manera de fer molt poc rigorosa, una manera d’eludir responsabilitats i un abús del bon fer de les persones que fins ara hi han treballat”.

3. El PAS, en les seves demandes al grup municipal d’ERC també va proposar uns canvis de regidories i un topall de juntes de govern remunerades, a les que només assisteixen l’equip de govern, i que cal mesurar pel cost que té sobre la ciutadania.

A més a més, l’actual alcalde Narcís Fajula, amb dedicació exclusiva, s’augmentaria el sou tot i que passaria a tenir menys funcions i a més a més ja hi ha la despesa addicional amb la figura d’un càrrec de confiança.

“Tot plegat ens sembla un abús de la voluntat de les persones vàlides i tècniques que hi ha al municipi, un treball molt poc rigorós, i un aprofitament dels recursos dels ciutadans per desviar-los al partit via un càrrec de confiança. Estem d’acord que és molta feina per un govern en minoria, però tenien l’opció de pactar o fins i tot de tenir més regidors electes en dedicació exclusiva.”