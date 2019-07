Música

El Tingladu arriba a la 12a edició amb la M.O.D.A, Oques Grasses, Ana Tijoux, Tremenda Jauría, Mishima i Albert Pla com a caps de cartell

El festival gratuït organitzat per Can Pistraus se celebrarà un any més a la Plaça l d'octubre de Vilanova i la Geltrú durant els dies 18, 19, 20 i 21 de juliol