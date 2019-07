Consultes

El govern espanyol vol buidar de contingut la Llei de Consultes populars de les Illes

El govern d'Espanya considera que més d'una vintena d'articles de la Llei de Consultes populars i Processos participatius de les Illes podrien ser anticonstitucionals, per la qual cosa s'ha constituït una comissió bilateral de negociació juntament amb el Govern per a evitar la interposició d'un recurs davant el Tribunal Constitucional.

Segons informa dBalears, un dels articles qüestionats per Madrid és el que estableix que el resultat de les consultes municipals siguin sempre vinculants per a l'autoritat que les convoqui. També avisa de la possible inconstitucionalitat de l'article que permet circumscriure els referèndums a una part concreta del terme municipal; i de l'article sobre la resolució de recursos sobre sol·licituds per a realitzar consultes.

La Llei va ser aprovada a la fi de febrer pel Parlament de les Illes, amb 31 vots a favor, 15 en contra i dues abstencions. PP i Ciudadanos varen presentar esmenes perquè els referèndums dels municipis no fossin sempre vinculants, però varen ser rebutjades.