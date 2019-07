lluita institucional

Crida per Sabadell qüestiona la modificació de la relació de llocs de treball que no va prosperar al plenari

El passat ple de juliol els diferents grups de l’oposició al govern municipal de Sabadell van frenar la modificació de la relació de llocs de treball. En aquest sentit des de la Crida per Sabadell ha manifestat clar que els punts que generaven el seu rebuig eren sobre l’estructura administrativa, però en concret modificacions que venen derivades en la seva totalitat de l’estructura política que es va decidir a l’anterior plenari. Mostra d’això és que algunes de les places que es dissolen o es creen són substitutives unes de les altres, l’altra mostra la troben en el fet que algunes d’aquestes places que s’incrementen siguin de lliure designació i que per tant, tenen un component de fidelitat política altíssim, ja que la persona assignada serà escollida directament pel govern d’entre tot el cos de treballadors públics. Si bé el govern va ser capaç de garantir-se la majoria per aprovar l’estructura política i salaris, no ha estat capaç de concloure aquesta reestructuració que van iniciar.

Crida per Sabadell va secundar al ple el fet que calgués convocar la comissió de codi ètic pel que fa a una de la contractació d’un dels assessors proposats en ser parella de la regidora Marta Morell, però aquest fet és independent dels punts que es van aprovar al plenari, amb o sense aquesta contractació la nostra posició respecte a aquesta modificació de la relació de llocs de treball seria la mateixa.

Dels 26 punts que van anar a votació el passat plenari el grup de la Crida per Sabadell va votar en contra de dos punts, es va abstenir en dos més i va votar-ne a favor 22. “El nou govern de Sabadell hauria de deixar de viure en el passat i assumir que governa en minoria, ha de deixar de veure fantasmes i parlar de bloqueig de les forces de l’oposició, perquè com bé mostren les xifres, no existeix bloqueig sinó posicions polítiques contràries a les que no han sabut trobar consens” conclou Nani Valero la portaveu del Grup Municipal de la Crida.