Comunicat pels incompliments d’Aspid dels acords i per la municipalització de la UEC

La CUP la Seu d’Urgell considera que s’ha acabat el temps per una segona oportunitat, cal rescindir immediatament el contracte amb Aspid i municipalitzar la UEC.”

Al plenari del passat desembre la CUP vam donar suport a la moció impulsada per les treballadores de la Unitat d’Escolarització Compartida a la Seu d’Urgell en què es denunciaven les irregularitats que havia practicat ASPID durant els anys que ha tingut la concessió, s’exigia que s’hi posés solució urgent i s’apostava per la fi de la concessió i per la municipalització.

De forma incomprensible des del Departament d’Ensenyament i des de l’Ajuntament de la Seu, PDECat i ERC, s’apostava per a donar una segona oportunitat a Aspid, tot i reconèixer les irregularitats i incompliments del contracte que havia fet, s’assegurava que havien estat circumstancials i que ja s’hi havia posat solució. Així s’instava a fer un seguiment permanent i veure que tot funcionava correctament. En una reunió entre representants dels grups municipals, i a pregunta de la CUP, Aspid es comprometia a mantenir les treballadores actuals ja que reconeixia que la seva feina era bona i que tots els agents implicats estaven molt satisfets.

El passat 13 de juny, Aspid comunicava a una treballadora la finalització del seu contracte, fet que per la CUP de la Seu d’Urgell és una clara represàlia contra ella per a formar part de la CGT Aspid. Volem denunciar que des de divendres 14 de juny hem estat exigint gairebé de forma diària la reunió a la què s’havia compromès el Departament d’Ensenyament per a final de curs i què enteníem s’havia d’avançar de forma urgent davant l’amenaça de fi del contracte, amb data per al proper diumenge. A dia d’avui encara no tenim data fixada.

A part de mostrar l’escalf i tot el suport a les treballadores en les mesures legals i mobilitzacions que vulguin tirar endavant, com a CUP considerem que el temps per a la segona oportunitat s’ha acabat. Per això:

- Exigim al Departament d’Ensenyament i al director dels Serveis Territorials a Lleida, Carles Vega, la rescissió immediata del contracte amb ASPID.

- Exigim al Govern Municipal que inicií sense més dilacions el procés i els tràmits per a la municipalització de la UEC per a què pugui començar al Setembre amb tota normalitat.

- Exigim a ambdós, Departament d’Ensenyament i Ajuntament, que garanteixin els drets laborals de les treballadores d’Aspid i no tolerin la represàlia que suposa acomiadar cap treballadora.

La Seu d’Urgell, 28 de Juny de 2019