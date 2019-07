Mitjans

Brossa, radiografia del nou Ajuntament i dossier sobre el dret a la salut a l'últim número de "Carrer"

Us presentem el número 152 de la revista de la Favb, en el qual trobareu la ja clàssica enquestaque Carrer realitza als regidors i regidores cada cop que comença un nou Ajuntament, acompanyada d'una anàlisi dels reptes del govern i alguns temes de barris que han quedat pendents de la passada legislatura.

Com a aportació a l'any Brossa, us proposem com a tema d'entrada una passejada per l'obra pública del poeta de la mà del periodista i historiador Jaume Fabre.

I dediquem el dossier a apropar-nos a les múltiples cares del dret a la salut a la nostra ciutat.



Tot això i molts altres temes que esperem que us proporcionaran una bona lectura estiuenca. Aprofitem per acomiadar-nos fins al setembre, carregar piles i tornar amb més forces per fer possible Carrer.