Música

Sueca desvetlla el cartell complet de l’Espiga Rock 2019

El festival de música EspigaRock, que se celebrarà a la localitat de Sueca el pròxim 31 d’agost al recinte fester, ha presentat el cartell complet per a la sisena edició. L’organització del festival, la qual ha anat desvelant a poc a poc les bandes, ha confirmat ja els 6 grups que actuaran en esta última gran cita musical abans que comence el curs. Enguany, la imatge del festival torna a estar a càrrec de la il·lustradora Tres Voltes Rebel. L’artista almussafenca ha deixat la seua empremta transmetent un missatge reivindicatiu, feminista i posant com a icona principal del cartell la figura de la dona.

L’organització busca donar un major protagonisme a la dona buscant així la paritat entre els grups que actuaran en les pròximes festes majors de la localitat a setembre. Entre les bandes confirmades este any es troben dos grups amb presència íntegrament femenina, com són les catalanes Roba Estesa i Tribade. Roba Estesa va estrenar en 2018 el seu nou disc, Desglaç, que busca potenciar la lluita i la presència de la dona. I en tan sols 1 any, el grup del Camp de Tarragona, ja ha realitzat més de 100 concerts. Amb una concepció molt clara d’espectacle global, Roba Estesa uneix performativitat, qualitat musical i posada en escena per convertir la cultura en un espai de transformació social. Per altra banda, Tribade, està format per un trio barceloní de dones que es disposa a posar potes enlaire el panorama del hip-hop estatal amb el seu últim disc Las Desheredadas. Les seues lletres feministes parlen sobre la lluita contra la precarietat dins d'una societat plena de privilegis masculins. I amplifiquen les lluites LGTBI+ o l’antifeixisme amb una combinació fresca i original de rap, flamenc, soul, afrotrap i reggaeton.

Així també, a l’escenari de l’Espiga Rock sonara la música de 3 grups valencians. Els 9 components de Mafalda seran els encarregats de fer vibrar al públic de l’Espiga amb la seua mescla de fusió de reggae, funk i hardcore, a la qual ells mateixos anomenen "Reggaecore". Per continuar estarà el grup de hip hop, Frida, que farà sonar les cançons del seu estrenat àlbum, anomenat Gegants, en el que predomina el reggae i en el que han incorporat una veu femenina en els cors. I així també, a esta sisena edició no pot faltar la música de la banda riberenca La Fúmiga. Finalment, una de les grans confirmacions d’este cartell ha estat la banda de rock asturiana Desakato. Este grup veterà, que porta girant sense parar des de 2004, i que ara presenta el seu nou EP Antàrtida, amb el que faran un bot internacional a Europa i per primera vegada a Amèrica.

Després de l’èxit de venda de les primeres 200 entrades en menys de 48 hores, les entrades segueixen disponibles per a la seua compra al web notikumi.com a preu d’anticipada de 8 euros.