Som Poble-ERC, a punt per fer "una oposició constructiva pel bé dels vendrellencs"

El pacte pel govern del Vendrell ja és una realitat. Fa uns dies coneixíem la notícia del suport de la candidatura AVP al PSC, fet que impossibilita, de moment, qualsevol tipus de govern alternatiu. En aquest sentit, la segona força més votada, Som Poble-ERC, ha volgut mostrar la seva voluntat de treballar durant aquest mandat fent "una oposició constructiva pel bé dels vendrellencs i vendrellenques". Debatre el seu programa i lluitar per aplicar-lo seran dos dels seus eixos fonamentals durant els propers quatre anys. No obstant, la candidatura ha explicat que durant els últims dies ha dialogat amb tots els partits polítics per intercanviar punts de vista i treballar en la possibilitat d'un govern alternatiu al PSC: "La nostra aposta ha estat en tot moment construir un govern que aportés una nova visió de la política al municipi des d'una perspectiva d'esquerres, democràtica i compromesa amb els drets i les llibertats de la ciutadania". El pacte per un govern alternatiu no era fàcil. Calia comptar amb el suport de cinc formacions polítiques però malgrat ser conscients de les dificultats, Som Poble-ERC considera que "era la nostra obligació política i per això hi hem estat treballant fins l'últim moment".

Un pacte que "reforça les polítiques de les darreres dècades"

La coalició ha volgut posar èmfasi en la decisió de l'AVP sobre el suport al govern de Kenneth Martínez: "Sense qüestionar la legitimitat de la seva decisió, i respectant-la, l'AVP ha optat per a reforçar i apuntalar en el poder a aquells que l'han exercit durant les darreres dècades, malgrat el seu llarg historial de promeses incomplertes, retallades dels serveis bàsics, manca de transparència i gestió ineficient de l'Ajuntament". Remarcant, també, que "l'AVP, que es presentava amb la voluntat de denunciar i revertir l'oblit i el deteriorament de les poblacions de les platges i de les urbanitzacions, finalment ha acabat pactant amb els responsables d'aquest abandonament".

Agraïment als votants

Dins d'aquest context, Som Poble-ERC ha volgut mostrar un especial agraïment a les 3.187 persones que el 26 de maig els van fer confiança, arribant a assolir un total de sis regidors. La candidatura posa l'accent en el fet que totes aquests persones són las qui han apostat per una alternativa d'esquerres al municipi. Aquests resultats deixaven la porta oberta a bastir un pacte de govern transformador i de canvi, possibilitat que es va fer més complexa el dimecres dia 29 de maig, quan el recompte final de la JEZ va atorgar un regidor més al PSC en detriment de Primàries, que s'ha quedat amb un sol representant.