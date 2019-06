Sobre el pacte municipal de Barcelona en Comú

Constituents per la Ruptura

Constituents per la Ruptura (CxR) vol mostrar el seu total rebuig al pacte de Barcelona en Comú amb els partits del 155, PSC i el grup de Manuel Valls.

Molts ciutadans d’esquerra de Barcelona havien considerat la formació de l’Ada Colau com un actor polític dins de l’esquerra transformadora o inclús rupturista. Des de CxR volem manifestar que aquest “tot s’hi val” és impropi d’una força que es declari rupturista i realment d’esquerres.

Un cop materialitzat el viratge a la dreta d’aquesta formació, que ha tranquil·litzat les elits de Barcelona representades pels partits del 155, Barcelona en Comú se situa objectivament al costat dels partidaris del Règim del 78.

Aquest viratge obliga a les forces rupturistes i anticapitalistes que lluitem contra el Règim del 78 a fer una crida als votants d’aquest espai que vulguin realment treballar per polítiques transformadores a sumar-se a la lluita per la República catalana. Només des de principis sòlids d'esquerra i anticapitalistes, i des de la radicalitat democràtica, podrem construir alternatives per a les classes populars de Barcelona i de Catalunya.