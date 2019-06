Drets i llibertats

S'ordena investigar un cas d’agressió policial durant les protestes contra la visita del Rei a Barcelona pel MWC

A través d'una nota de premsa Alerta Solidària i els Comitès en Defensa de la República (CDR) han informat que l’Audiència Provincial de Barcelona ha comunicat que estima el recurs d’apel·lació en el qual es demanava que s’investigués una agressió policial que va tenir lloc el 25 de febrer del 2018.

Durant les protestes per la presència del Rei a Barcelona pel sopar de gal·la del Mobile World Congres es van combregar multitud de manifestants al centre de Barcelona, en protesta del paper que la caduca institució monàrquica havia jugat durant la imposició del 155 i el setge continu al Principat. En aquella protesta els Mossos d’Esquadra van encerclar amb cordons d’agents antidisturbis als manifestants, saldant-se la jornada amb diversos ferits. Una d’elles va patir una fractura a la tíbia com a conseqüència de l’actuació dels agents.

Mesos més tard, un cop ja recuperada, i gràcies a la solidaritat per les xarxes socials, vam aconseguir algunes proves sobre l’agressió que ens van permetre poder interposar una denúncia. El Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Barcelona va decidir arxivar la denúncia perquè considerava que no va haver-hi desproporció en l’ús de la força per part dels agents dels Mossos d’Esquadra. Ara l’Audiència Provincial de Barcelona ens ha estimat el recurs d’apel·lació i ordena al Jutjat d’Instrucció a reobrir el cas i dur a terme totes les diligències d’investigació que siguin necessàries per a esclarir els fets.