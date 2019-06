micromecentage

Quatre acusats per amenaces a Marta Torrecillas aniran a judici

La campanya "Ara responem, Ara acusem" té dos objectius, d’una banda la denúncia pública de l’assetjament i les amenaces patides per la Marta, i de l’altra, destapar les mentides d’Enric Millo en la seva declaració al Tribunal Suprem. Per fer-ho possible, tant públicament com judicialment, avui começa una recollida de diners amb micromecenatge amb l’objectiu de recollir 12.000 euros.

Arran de la difusió pública de la denúncia de la Marta per l’agressió policial patida en l’actuació del Cuerpo Nacional de Policía a l’IES Pau Claris de Barcelona l’1 d’octubre, les seves dades personals van ser publicades a internet amb missatges incitant a l’assetjament, destacant en la difusió i organització d’aquest assetjament el portal Forocoches. Altres portals, periodistes i mitjans de comunicació se’n van fer ressò, com per exemple el director del diari ultra Ok Diario, Eduardo Inda. Resultat d’aquesta difusió i instigació, la Marta va patir una campanya d’assetjament i escarni i va rebre més de 7.800 missatges de WhatsApp, 315 trucades, 791 SMS.

D’altra banda, en la declaració de l’ex-delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va afirmar al judici contra l’independentisme que se celebra al Tribunal Suprem que la Marta havia desmentit l’agressió patida l’1 d’octubre i fins i tot que s’hauria disculpat, quelcom que és rotundament fals.

Acusem contra l’assetjament

Des de fa més d’un any i arran de la denuncia interposada se segueix una investigació al Jutjat d’Instrucció 27 de Barcelona. Després d’un any i mig d’investigacions, el jutjat ha acordat continuar el procediment i enviar a judici a quatre persones que van enviar missatges amenaçants i vexatoris i de contingut masclista, als quals l’acusació particular atribueix un delicte d’odi i un d’amenaces.

D’altra banda, la investigació judicial continua en relació a 90 missatges rebuts a la bústia de veu del telèfon personal de la Marta, així com amb l’origen de la difusió de les seves dades personals, i en particular a la publicació al portal Forocoches.

Acusem a Enric Millo

Després de les mentides d’Enric Millo en la seva declaració al Tribunal Suprem entenem que és necessari respondre-hi per defensar, no només la veritat del què va passar l’1 d’Octubre sinó la dignitat de totes les víctimes de la violència policial. És per això que en les properes setmanes exigirem judicialment a Enric Millo a rectificar les seves paraules de forma pública i que, del contrari, interposarem una demanda per haver vulnerat el dret a l’honor de la Marta.