en defensat del territori

Noves mobilitzacions a Móra la Nova en contra de l’abocador de Riba-roja d'Ebre

Aquest diumenge, vora d'un centenar de persones van tallar la C-12 a l'entrada del municipi de Móra la Nova en contra del projecte del dipòsit de residus industrials no perillosos que s'està construint a Riba-roja d'Ebre. La protesta, organitzada per les plataformes Ribera Digna i Almatret Net, es va allargar durant una hora tot i que cada quinze minuts s'aixecava el tall per permetre el pas dels vehicles i, així, evitar que es formessin quilòmetres de retenció.