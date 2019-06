en defensa del territori

La Generalitat de Catalunya i l'INCASOL ultimen un acord per comprar els terrenys de la Caixa per més de 120 milions d'euros

L'Assemblea Aturem Ben World i GEPEC-EdC, han tingut accés a informació per la qual han sabut que el Govern de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català del

. Sòl (INCASOL) estan ultimant un presumpte acord de compra dels terrenys on s'ha d'ubicar el recinte de casinos de Hard Rock, abans conegut com Ben World. L'acord preveuria la compra dels terrenys per un valor superior als 120 milions d'euros.

Aquesta hipòtesi havia estat negada sempre per l'anterior gerent de l'INCASOL, Damià Calvet, actual conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern, però finalment s'hauria executat.

Segons les informacions obtingudes, aquest acord, cuinat a foc lent entre el PDECat i ERC, implicaria que l'INCASOL assumiria el risc de pèrdua de valor dels terrenys en el cas que la inversió de Hard Rock no es realitzés o que es fes de manera progressiva i indefinida.

Després que el Parlament de Catalunya fes una llei exprés per facilitar el projecte, després que el Govern tramités i aprovés un Pla Director Urbanístic fet a mida pels inversors, ara l'administració catalana torna a facilitar les coses a l'únic interessat, la Caixa.

Des d'Aturem Ben World i el GEPEC-EdC volem denunciar la submissió del Govern de la Generalitat als interessos de la Caixa i demanem que aquest acord es retiri immediatament, que no s'arribi a publicar mai i que no es destinin més de 120 milions d'euros públics a salvar les inversions ruïnoses que la Caixa hagi pogut fer en el passat.

Alhora anunciem que, en el cas que l'acord de compra-venta s'aprovi, no es descarten noves mobilitzacions i accions legals com les que ja s'han impulsat en contra de la modificació urbanística dels terrenys. Així mateix, demanem a les bases dels partits polítics i a tota la ciutadania que es mobilitzi en contra aquesta transferència de recursos econòmics públics a la Caixa.

Des del 2012 i fins que faci falta, seguirem reclamant un model de turisme sostenible, lluny dels interessos especulatius i que aporti valor al territori.