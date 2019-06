La formació professional no està en venda

El Departament d’Educació i el Govern estan posant al servei de les patronals la formació professional.

En aquest sentit el 29 d’abril es va publicar al DOGC la Resolució EDU/1076/2019 de 24 d’abril, que ha gestat unilateralment la Direcció General de Formació Professional i que preveu l’increment de les hores que l’alumnat de formació professional dual farà a l’empresa, en detriment de les hores lectives en el centre educatiu. A més, per unificar el currículum i l’organització dels centres educatius, també es reduiran les hores lectives de l’alumnat que no fa dual (més d’un 90%).

El professorat, els i les estudiants i totes les organitzacions sindicals educatives ens oposem a aquesta reforma total de la formació professional. Per això dimarts 28 de maig al matí ens vam concentrar davant del Departament d’Educació per protestar-hi, alhora que a la Mesa de Negociació ens vam posicionar unitàriament contra el que significa la Resolució del 24 d’abril. Com a mínim es va aconseguir que el Departament d’Educació recollís i plantegés una flexibilització en l’aplicació d’aquesta resolució el curs 2019-2020. En la mateixa reunió el Departament va assegurar que el curs vinent no es perdria cap lloc de treball. Tanmateix, com que no en teníem prou (què passarà amb la plantilla a mitjà termini, la flexibilització vol dir l’aplicació en alguns centres i en altres no?) tota la part social ens vam aixecar de la Mesa de Negociació.

Tanmateix, a la tarda del mateix dimarts 28 de maig, es van reunir diferents Departaments del Govern, les patronals de les empreses i CCOO Catalunya i UGT Catalunya i van obrir la porta que s’apliqués la reforma ja el curs 2019-2020, ja que s‘hi van negociar modificacions rellevants que afectaran, sens dubte, l’organització i el currículum dels centres educatius sense tenir en compte alumnat, famílies ni la resta de sindicats amb representativitat a Ensenyament. D’aquesta manera CCOO i UGT trencaven la unitat sindical mostrada al matí. A més aquestes dues organitzacions sindicals han demanat públicament que la concertació i negociació de la resolució EDU/1076/2019 s’havia de dur a terme en l’àmbit de la Comissió Rectora de la formació professional, adscrita a Presidència. Estem davant un model de governança de la formació professional al servei de les empreses, molt allunyat del model de les organitzacions sotasignades, que defensem que les decisions sobre la formació professional recaiguin en els diferents agents educatius.

Amb aquesta porta que s’obre, gràcies a aquesta reunió de la tarda, el Departament d’Educació va publicar l’endemà unes orientacions curriculars que d’aplicació ja el curs vinent, en contra a la demanda unitària que fèiem al matí. La publicació d’aquestes orientacions NO té cap suport legal, ja que tots els decrets curriculars actuals de tots els cicles formatius es basen en uns decrets aprovats pel Consell Escolar de Catalunya i que encara són vigents.

Per tot això les organitzacions sotasignades demanem i ens comprometen a lluitar per:

● La retirada immediata de la Resolució EDU/1076/2019 de 24 d’abril.

● La retirada de les orientacions curriculars per al curs vinent penjades al web del Departament. Aquestes orientacions afecten tan profundament l’organització dels centres educatius, l’alumnat, el professorat i els seus horaris... que, a final de curs, és impossible de dur-hi a terme cap canvi coherent i ordenat.

● L’obertura d’un procés de negociació real dintre el Departament d’Educació per debatre i negociar si calen canvis en l’organització de la formació professional a mig termini amb tota la comunitat educativa.

● Visibilitzar la lluita i organització dels col·lectius més afectats com l’alumnat i el professorat.

D’altra banda, fem una crida a CCOO i UGT perquè retornin al posicionament sindical unitari que exigeix l’aturada, pel curs vinent, de qualsevol modificació curricular prevista i que les negociacions es realitzin íntegrament en el si del Departament d’Educació.

També fem una crida a participar en l’assemblea que convoca la plataforma «Defensem la Formació Professional» que tindrà lloc dijous 6 de juny a les 16.45 hores a la Sala d’Actes de Rosa Sensat i en la qual discutirem sobre quines són les eines més efectives per aturar aquesta autèntica reforma integral que ens volen imposar.

USTEC·STEs (IAC) I-CSC ASPEPC·SPS CGT