Repressió

La Forja denuncia la persecució policial a la seva militància arran de la Vaga General del 21 de febrer

L'organització juvenil de l'esquerra independentista denuncia els casos repressius oberts arran de la Vaga General del 21 de febrer, en resposta a l'inici del judici al Tribunal Suprem.

En una roda de premsa a la seu de l'Assemblea Nacional Catalana els joves de La Forja han denunciat el que consideren per la implicació política de la seva militància en la preparació i desenvolupament de la vaga general del 21 de febrer, que pretenia, entre un llistat de demandes, respondre a la vulneració de drets civils, polítics i socials que es produeix constantment a l'Estat espanyol.

Els joves de l'esquerra independentista consideren que vivim en un moment de màxima excepcionalitat des del moment en que el dret a manifestació està sent vulnerat constantment. L'Eloi i en Maurici, empordanès i ebrenc respectivament i militants de l'organització s'enfronten a presó per haver exercit els seus drets.

Dos militants de La Forja tenen causes judicials obertes arran de la seva participació en les mobilitzacions de la jornada. Un d'ells s'enfronta a una petició de dos anys de presó i 1500 euros de multa, mentre que l'altre està investigat per atemptat a l'autoritat i pot arribar a ser condemnat a tres anys de presó.

Aquest dimecres 19 de juny hi ha el primer judici, per la qual cosa La Forja ha convocat una concentració de suport a les 9 del matí a la ciutat de la justícia, per mostrar. En els propers dies, s'obrirà una caixa de resistència per sufragar els costos de les defenses i les possibles multes.

El judici d'aquest dimecres, sorgeix arran de la vaga general convocada per la lntersindical-CSC on una de les demandes era la protesta contra el judici a líders polítics i socials que tot just s'obria. L'acusació, d'atemptat a l'autoritat i lesions lleus, és absolutament falsa i pretén criminalitzar el dret a la protesta. Com diu Òmnium Cultural, volem aprofitar aquest judici per acusar l'Estat de la vulneració de drets fonamentals que vivim a Catalunya. La Forja ha volgut fer èmfasi en el tracte rebut durant la detenció el 21 de febrer, on feien anar emmanillat constantment al jove i quan diferents agents dels Mossos d'Esquadra xiulaven himne espanyol quan passaven per davant la cel·la on estava reclòs. El militant empordanès diu estar "convençut que no es podrà demostrar cap de les acusacions, perquè tots els fets són absolutament falsos".

L'altre militant encausat ho està per participar en un tall a l' AP-7 a l'alçada de l'Ampolla, també durant la jornada del 21 de febrer. Dues persones van ser identificades a través de les càmeres dels agents dels Mossos d'Esquadra, però ara mateix !'investigació només es manté contra un d'ells, per atemptat a l'autoritat. La concentració va ser absolutament pacífica i considerem que aquest tipus penal és inaplicable en aquest cas. El judici que s'obrirà no arribarà fins entrat el 2020.

Davant el que han valorat com una farsa judicial, La Forja expressa que l'única via cap a la plena llibertat, incloent el final de la repressió, és la independència. Per això, des d'unes setmanes abans de l'inici del judici al tribunal Suprem van llançar una campanya anomenada "La Nostra Sentència: Independència".