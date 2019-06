La Fiscalia demana sis anys de presó per una suposada participació en uns aldarulls durant una mobilització independentista

El dissabte passat a la nit, al programa de TV3 "Preguntes freqüents", van entrevistar a la Laia Roca i el Lluís Mollon, dos manifestants a qui la fiscalia demana penes de 6 anys de presó per la seva suposada participació en els aldarulls de la manifestació del 25 de març del 2018 a Barcelona contra la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya. Aquesta entrevista ha servit perquè la seva situació (de la qual ja va informar llibertat.cat fa uns mesos quan la petició fiscal era de 8 anys de presó) avui sigui coneguda per milers de persones.

Fa un any el grup de suport a aquest dos veïns de l'Hospitalet, la Laia i el Lluís, va encetar una campanya de suport per demanar seva l'absolució, sota el lema "Ni #8 anysxmanifestar-se, Ni un sol dia. Absolució Laia i Lluís!". Els dos veïns van prestar declaració el mes d'abril del 2018 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la ciutat, després que la Guàrdia Urbana de Barcelona (sent alcadessa Ada Colau) els hagués identificat un cop acabada la manifestació del 25 de març davant la delegació del Govern espanyol de la capital catalana.

Se'ls imputaven delictes de desordre i atemptat contra l'autoritat. Tot i així, l'advocada dels veïns va explicar un cop van sortir de la comissaria, que durant la declaració no se'ls hi va ensenyar cap prova. En aquella citació, els dos veïns van tenir el suport de mig centenar de persones, inclosos càrrecs locals de formacions independentistes els van acompanyar. En el decurs de la concentració, es va llegir un manifest en el qual els participants van denunciar la voluntat de l'Estat Espanyol de "criminalitzar i reprimir l'independentisme".