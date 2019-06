Municipals 2019

La CUP Sant Celoni no formarà part d'un govern d'unitat per la manca de suport d'ERC i JxCat a aquest escenari

Tot i la voluntat de treballar des de dins del govern, continuaran a l'oposició fent una tasca constructiva

La voluntat de la CUP de formar un govern de concentració nacional al costat d'ERC i Junts per Catalunya, que permetés -d'altra banda- impregnar l'acció de govern de les iniciatives programàtiques de la CUP, no ha rebut el suport necessari per part d'aquests dos grups. Malgrat que ERC es va manifestar favorable a aquesta opció, cap de les dues formacions ha dut a terme els moviments necessaris per tal que l'entrada de la CUP al govern fos una realitat.



Així doncs, l'aclamada unitat nacional manifestada reiteradament tant per ERC com per Junts per Catalunya no ha estat un motiu prou de pes per fer que aquests dos grups encarin amb valentia aquest nou cicle polític mitjançant un govern ampli que sàpiga afrontar la situació d'emergència social i nacional que vivim i viurem.



Així, la CUP continuarà a l'oposició, treballant de forma constructiva, per fer possible que Sant Celoni i la Batllòria encarin amb garanties els grans reptes que tenen al davant.



Alhora, la CUP continuarà amb un peu al carrer, treballant en el projecte Barris, al costat del teixit associatiu celoní i batllorienc, i al costat sempre de les diverseslluites socials i ambientals.