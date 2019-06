Municipals 2019

La CUP Reus convoca els agents socials, polítics i culturals de la ciutat per tal de valorar conjuntament els possibles pactes de govern

L’assemblea de la CUP Reus ha convoca per aquest divendres al Casal Despertaferro una trobada amb el moviment independentista i amb els moviments socials i culturals reusencs per abordar la situació generada al voltant dels possibles pactes de govern. A més, dissabte, també es reunirà amb el conjunt de les organitzacions de l’esquerra independentista de Reus.

El motiu de les trobades és valorar conjuntament la funció de la CUP, no només per valorar el context actual amb la conformació d’un nou govern municipal, sinó també per valorar quin ha de ser el paper de la CUP els propers quatre anys, la seva utilitat i què pot aportar la relació habitual entre la candidatura de l’esquerra independentista i els diferents espais polítics, socials i culturals de la ciutat.

Cal recordar que la llista electoral de la CUP s’ha conformat amb persones provinents de diferents entitats i organitzacions locals, erigint-se en un municipalisme que esdevé una confluència de reivindicacions tant a nivell local com del conjunt del territori i del país.

Durant la campanya, la CUP ha apostat per defensar una alternativa al govern de Carles Pellicer en clau republicana fent valer que el conjunt de vots de la CUP i ERC avalen un nou govern nítidament independentista.