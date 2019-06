Transparència

La CUP exigeix transparència a Economia per la condonació del deute a Grupo Zeta

Segons la formació, el passat mes d’abril es va fer públic l’anunci de la condonació del deute de 9,2 milions d’euros per part de l’Institut Català de Finances (ICF) al Grupo Zeta S.A, després que aquest fos adquirit per part del grup Prensa Ibérica S.A. En aquest sentit, la CUP Crida Constituent ha exigit transparència al Departament de Vicepresidència i d’Empresa i Hisenda sobre aquest organisme de titularitat pública i que doni explicacions sobre els motius que han portat a l’ICF a renunciar al cobrament del 70% del total del deute que mantenia aquest grup amb l’Institut.

Per aquest motiu i després d’una primera sol·licitud formal d’informació sobre el procediment que s’ha fet servir per a condonar el deute i en base a quina legislació s’ha dut a terme, el subgrup parlamentari de la CUP-CC denuncia la manca de transparència per part del Departament de Vicepresidència i d’Empresa i Hisenda que com a resposta al requeriment d’informació va pronunciar-se al·legant que “Les entitats i altres persones subjectes a la normativa d’ordenació i disciplina de les entitats de crèdit estan obligades a guardar reserva de les informacions relatives a saldos, posicions, transaccions i altres operacions dels seus clients sense que les mateixes puguin ser comunicades a tercers o objecte de divulgació”.

Davant d’aquest fet, el subgrup parlamentari de la CUP-CC registrarà una reclamació a la Comissió de Garantia de Dret a l’Accés a la Informació Pública (GAIP) i ha presentat una sol·licitud de Requeriment Previ a l’autoritat responsable.

Per altra banda, la diputada Maria Sirvent ha reiterat que la CUP porta temps insistint amb la necessitat de què l’Institut Català de Finances iniciï els passos per convertir-se en la nova banca pública catalana, ja que “tot i ser un organisme públic exerceix una pràctica opaca que no rendeix comptes ni del retorn social ni ambiental del finançament d’empreses, de la participació en empreses de capital de risc ni de la participació en el capital d’algunes empreses”.

“Cal impulsar la creació d’una banca pública i democràtica, tenint en compte que l’àmbit financer és una part central de l’entramat econòmic d’una societat i ha de tenir com a objectiu recuperar el control sobre l’àmbit financer que respongui a les necessitats de la majoria”, ha insistit Sirvent. La formació assegura que la banca pública ha d’esdevenir un dels instruments principals a l’hora d’ajudar a plasmar els eixos centrals de desenvolupament que haurien d’esdevenir la força tractora de la dinàmica econòmica i productiva del país.

Finalment, avui ha estat aprovada la compareixença sol·licitada per la CUP-CC de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'acord de quitança d'una part del deute que el Grupo Zeta tenia amb l'Institut Català de Finances, amb els vots favorables de CUP-CC, Catalunya En Comú Podem, PSC, PP i Cs i l’abstenció d’ERC i JxCat.