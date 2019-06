La CUP de Tarragona vol “contribuir veritablement a la transformació real, sòlida i profunda que requereix la ciutat”

La CUP de Tarragona ha dut a terme aquest vespre una assemblea oberta a tots els veïns i veïnes de Tarragona en la qual han participat una trentena de persones que han valorat quin paper ha d’adoptar el grup municipal de la formació de cara al nou mandat per tal de “contribuir veritablement a la transformació real, sòlida i profunda que requereix la ciutat”. Els cupaires van fer una crida a participar, mitjançant la seva metodologia de treball assembleària, a les persones que van dipositar la seva confiança en la formació independentista en les eleccions del passat 26 de maig per tal que formin part del procés de decisió i presa de deliberació el qual combinarà assemblees obertes com la realitzada avui amb les pròpies assemblees internes de l’assemblea local i les converses amb les altres formacions polítiques que asseguren voler un canvi a la ciutat.

Abans del torn obert de paraula, la portaveu de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona Laia Estrada ha explicat la valoració que l’assemblea local de la formació fa dels resultats de les eleccions municipals. Els independentistes reconeixen que “els resultats no són tan bons com esperàvem en relació a la feina feta el darrer mandat”, tanmateix, tal i com ha assegurat Estrada, “cal fer una bona valoració pel fet de mantenir dues regidores si tenim en compte la dinàmica negativa de la CUP a nivell autonòmic i l’aposta pel vot útil amb la inèrcia de les eleccions estatals”. A més a més, la formació valora molt positivament que mentre el PSC ha tret bons resultats arreu del Principat, a Tarragona ha perdut vots, i la CUP se sent “responsable del desballestament a l’alcaldia gràcies a la feina fet per destapar la corrupció imperant de la darrera dècada” i, en definitiva, que “alguna cosa s’estigui bellugant a la ciutat”.

En la línia de l’aposta de la CUP per la transparència, Estrada ha manifestat els motius pels quals els anticapitalistes van decidir investir ERC, com és “l’aposta per una transformació i una acció de govern que planti cara a les elits d’aquesta ciutat” i els cinc punts de mínims que plantejaven, que són la modificació del POUM, per tal de preservar l’Anella Verda i acabar amb el pla de la Budellera; l’estudi independent de la qualitat de l’aire; l’estudi de la internalització del contracte de la brossa; la mobilització del parc privat de pisos buits, per tal d’acabar amb les problemàtiques d’habitatge; i, per últim, aplicar uns pressupostos participatius destinant un mínim de l’1% del pressupost de l’Ajuntament. També ha puntualizat que la CUP segueix a l’espera que ERC accepti públicament els cinc compromisos que s’han plantejat per tenir la certesa que seran les línies vermelles.

Per la seva banda, la nova regidora dels anticapitalistes al consistori tarragoní Eva Miguel ha exposat els diferents escenaris possibles i els diferents papers que podria tenir la CUP de cara el proper mandat. En el primer escenari que ha plantejat, el qual seria amb Josep Fèlix Ballesteros altre cop a l’alcaldia, la formació dona per tancada cap opció que no sigui fer d’oposició tal i com ha fet els darrers quatre anys. El debat de l’assemblea oberta ha girat en relació amb el segon escenari exposat, amb la investidura de Pau Ricomà i els pros i contres de fer paper d’oposició “constructiva i fiscalitzadora del canvi” o, pel contrari, el d’entrar a govern prentent la responsabilitat de dues àrees des de les quals “intervenir directament i fiscalitzar el canvi”. Des dels assistents s’ha parlat de la necessitat d’una gestió local transparent i que trenqui amb les dinàmiques conegudes fins ara i també de la importància que els moviments socials estiguin actius i fiscalitzin l’acció de govern.