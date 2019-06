Lluita institucional

La CUP de Reus no formarà part d’"un govern continuista encapçalat per Carles Pellicer"

L’assemblea de la CUP de Reus ha rebutjat formar de l'acord per formar govern municipal encapçalat per Carles Pellicer (Junts per Reus, ERC i Ara Reus).

La candidatura independentista recorda que el primer que van fer l’endemà de les eleccions municipals del 26 de maig va ser "interpel·lar Esquerra Republicana per investir Noemí Llauradó com a primera alcaldessa d’aquesta ciutat i posar fil a l’agulla a un govern d’esquerres i republicà. Vam valorar opcions, les vam escoltar i vam posar els nostres objectius sobre la taula, perquè la CUP no vol governar pel fet de governar, sinó per la capacitat de transformar la realitat d’aquesta ciutat."



En aquest sentit, valoren que per investir Noemí Llauradó era necessari el suport del PSC, un fet que com per a la CUP de Reus i com a projecte polític "ens va suposar moltíssimes contradiccions i va arribar a dividir-nos: es tracta d’un dels partits artífex de l’aplicació de l’article 155 i de la repressió a l’independentisme, a més de l’alumne avantatjat del model Innova. D’entrada, un govern a tres (ERC, CUP i PSC) era descartat per totes les parts, però compartíem la sintonia que un nou govern de Carles Pellicer era pitjor. Vam acordar una proposta de cartipàs i 100 mesures socials d’aplicació durant el primer any de mandat."



En una nota de premsa la CUP descriu com el PSC de Reus va assumir que no hi hauria alcaldia compartida sinó que Noemí Llauradó faria el mandat sencer, pel fet de ser la part dèbil dins d’aquest possible govern. I que van comprometre’s a fer un comunicat públic desmarcant-se de l’aplicació del 155 per la suspensió de l’autonomia i de la judicialització del procés, a més de rebutjar la via unilateral. Un escenari a 3 en què la CUP hauria obtingut les regidories d’Habitatge, Feminisme i Educació, Joventut i Medi Ambient, a més de constituir i presidir la comissió especial per la internalització dels serveis públics.



La candidatura independentista va mantenir contactes amb Junts per Reus i ERC. I expliquen que la línia vermella per a la CUP i també per a ERC "en aquell moment" era el fet que no volíem compartir un govern amb Carles Pellicer i Ara Reus.

Però aquesta condició no va ser acceptada per JuntsxCat, tot i que els van proposar una tinença d’alcaldia vinculada a la «vicealcaldia» de Noemí Llauradó i tres regidories buides de competències. Un altre escull, segons expilca la CUP; era el fet que Junts vol buidar de funcions la Secretaria i la Intervenció municipal, un fet que la CUP no va compartir "perquè es perd la capacitat d’aquests dos òrgans de fiscalitzar l’acció municipal (Innova, altra vegada)."



Una decisió contra el mandat continuista

La decisió final de l’assemblea de la CUP, tot i les diferències i dubtes sobre els possibles pactes de govern, es va plantejar sobre quina era la millor opció que els permetés aplicar "el nostre projecte de ciutat o, si més no, polítiques transformadores i alternatives en àrees prioritàries." I finalment s'ha optat per no governar amb el PSC ni amb ERC, i explicar "que aquest govern a tres era la millor opció per generar una alternativa a la ciutat."

Una explicació no exemptat de crítiques enverse ERC i el seu el paper durant les negociacions, pel fet que creuen que els van utilitzar "com a moneda de canvi en les negociacions, per justificar un govern amb Pellicer i Ara Reus, sense desvetllar-nos realment quines eren les seves intencions." Per aquest motiu "van apostar en tot moment per fer-la alcaldessa en govern alternatiu d’esquerres – fins i tot en minoria-"

La CUP conclou que al nou escenari de govern format per Junts, ERC i Ara Reus "no hi veiem un projecte que posi les persones al centre de l’acció política, sinó que es tracta d’un mandat continuista de l’anterior. A més, tampoc es justifica des d’una òptica nacional i de llibertats, tal i com ha assegurat ERC."