Casals d'Estiu

La CUP Barcelona exigeix el pagament de les beques en els ajuts per les activitats d’estiu

La CUP ha exigit que amb la major celeritat possible es paguin totes les beques atorgades, que les monitores de suport a infants i joves amb diversitat funcional tornin a tenir assignades 4 setmanes, així com augmentar el barem per facilitar l’accés a les persones que ho requereixen durant el proper mandat. Alhora, exigeix que s’actuï amb total transparència per tal de conèixer la realitat de la gestió.

Tot i aixó, la formació ha manifestat tot un seguit de consideracions davant de les informacions aparegudes a alguns mitjans de comunicació i les denúncies de diverses famílies i entitats fetes públiques respecte la retallada en les ajudes per a les activitats d’estiu.

En primer lloc denuncia que durant mesos el govern municipal ha tapat aquesta realitat, donant informacions erràtiques i negant que estiguessin previstes retallades des que a mitjans de 2018 es va fer públic que algunes inversions previstes al PIM (Pla d’Inversions Municipals) es reprogramaven. A més, s’ha evitat respondre davant les informacions que arribaven de diverses treballadores municipals que s’estava retallant un 5% del pressupost en algunes àrees.

En aquest sentit també ha denunciat que a les reunions informatives de la CVE (Campanya de Vacances d’Estiu) -que es du a terme des de ja fa anys i, per tant, tant les famílies com entitats hi compten- es va assegurar que hi havia una limitació de la bossa de diners però que això no afectaria pràcticament a les famílies que entraven dins els llindars de beca.

Apunta que s’ha aplicat un canvi en els barems per poder accedir als ajuts econòmics que deixa fora moltes famílies. Les que l’any passat els pertocava el 60% de suport econòmic enguany rebran el 30%. Malgrat això, i “per manca de recursos municipals” aquestes famílies no rebran cap tipus de suport econòmic. Així, doncs, aquelles unitats familiars que disposen de (només) més de 7.500,01€ de renta personal anual, han quedat fora de la campanya.

Així com també, s’ha reduït també una setmana l’assignació de les monitores de suport a infants i joves amb diversitat funcional (de 4 a 3 setmanes).

A tot això, la CUP considera que "és necessari saber d’una manera honesta i clara quina és la realitat de la gestió de l’àrea de drets socials en relació l’atenció a les veïnes i per tant posem a disposició un correu perquè les famílies, treballadores o qualsevol veïna que hagi tingut algun incident en relació aquests fets ens ho facin arribar a barcelona@cup.cat. Així doncs, ens comprometem a denunciar-ho i visibilitzar-ho, així com continuar empenyent entre totes, al futur govern municipal a treballar per un accés universal al conjunt de serveis de la ciutat".