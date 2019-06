Municipals 2019

La CUP Alcanar segona força i augmenta en nombre vots i un regidor més en relació al 2015

El passat 26 de maig 548 van dipositar la seua confiança en la CUP Alcanar - Les Cases. Estes 548 persones els ha ofert l’oportunitat de ser la primera força de l’oposició amb més del 12% dels vots i amb 2 regidores, millorant els resultats del 2015 malgrat que el context polític no els era gens propici.

"Votar a la CUP no és fàcil, ens reivindiquem com allò que som: anticapitalistes, feministes, ecologistes i independentistes. Una organització política d’arrel municipalista que aposta per una gestió pública dels serveis, la transparència sense barreres, llums i taquígraf a tot allò que passa al nostre Ajuntament, amb la participació directa de la ciutadania, que esta pugue decidir com ha de ser el municipi on vol viure, perquè la participació política de la ciutadania no es pot reduir a anar a votar cada 4 anys.

Propostes que vam presentar durant la campanya electoral, explicant que una altra manera de fer política des de les institucions és possible. Amb el nostre programa electoral vam posar al centre del debat que s’ha de treballar des de ja per un model alternatiu de festes, que les polítiques feministes han de ser eix transversal, vam proposar de promoure una consulta per a que la gent de les Cases puga constituir-se, si així ho desitgen els seus habitants, en una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD); no tenim un Planeta B, també és faena dels ajuntaments promoure un consum responsable de l’energia i apostar per les energies renovables o que els Països Catalans son el nostre marc nacional.

Els pròxims 4 anys volem que siguen els de consolidació del projecte polític de la CUP Alcanar - Les Cases, per això des del mateix dia 27 de maig ens vam ficar a treballar, perquè l’alternativa no es construeix amb 15 dies de campanya i per a ser l’alternativa és imprescindible tenir-vos a prop, us animem a participar en el projecte CUP mitjançant les assemblees obertes o altres propostes que aniran sortint durant els pròxims mesos.

El repte no es fàcil, però no tenim por, perquè ho volem decidir tot".