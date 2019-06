Municipals 2019

La CUP obra la porta a un Govern d'esquerres en minoria amb ERC i Sant Sadurní en Comú

La CUP de Sant Sadurní demana a ERC Sant Sadurní que aclareixi si el seu model de poble és compatible amb el de Junts per Sant Sadurní o prefereix explorar una entesa entre les forces d’esquerres.

Després dels resultats de les passades eleccions municipals, l’assemblea de la CUP de Sant Sadurní expressa la seva satisfacció per haver pujat en vots i haver mantingut les dues regidores en un context nacional especialment complicat per la formació. No obstant, cal admetre que el resultats no són els desitjats ja que els dos partits que formaven govern en el passat mandat tornen a sumar majoria.

Davant d’aquest fet, i, si tothom és fidel als compromisos adquirits durant la campanya, entén que no hi ha cap pacte alternatiu al d’ERC Sant Sadurní i Junts per Sant Sadurní que pugui sumar una majoria en el plenari. Paral·lelament, i atenent-se a l’experiència en el període 2015-2019, tot sembla apuntar a que un nou pacte entre ERC Sant Sadurní i Junts Per Sant Sadurní abocarà al municipi a quatre anys més d’immobilisme i de polítiques de dretes.

Des de la CUP creu que la seva responsabilitat passa per a intentar garantir un govern d’esquerres i independentista per Sant Sadurní, que aposti per unes polítiques socials progressistes. Durant els dies posteriors a les eleccions municipals, la formació ha mantingut dues reunions amb ERC per explorar aquesta via -que també hauria d’incloure el regidor de Sant Sadurní En Comú. Tot i així, en aquestes dues trobades no s’ha obtingut una resposta clara per part d’ERC a la pregunta de si preferia l’acord amb Junts pel Sí o amb la CUP. Aquest fet fa pensar que els republicans es decanten per la primera opció que garanteix una aritmètica més fàcil, i que tant sols contempla l’acord d’esquerres com a segona opció.

Arribats a aquest punt i a pocs dies de la sessió de constitució, la CUP considera que la millor opció per Sant Sadurní seria no sortir del ple de constitució amb un acord de majoria tancat, de manera que es mantingués el marge per tal de negociar una proposta política compartida entre totes les forces d’esquerra, que permetés un govern de progrés social al servei de les classes populars de Sant Sadurní. Des de la CUP es creu que encara hi ha temps per explorar altres vies que no hipotequin quatre anys més el govern de la vila.