Lluita institucional

La Crida per Sabadell votarà en contra de l'acord de retribucions proposat pel nou govern municipal

La Crida per Sabadell ha anunciat que votarà en contra d’aquest acord al Ple Extraordinari de divendres, per diversos motius que han exposat.



Entre aquests motius apunten el fet que l’acord es presenta "com una mesura per “dignificar” l’oposició, però al nostre parer es tracta d’un intent de comprar l’oposició perquè un govern que està en minoria pugui aprovar les seves propostes. Aquesta dinàmica ens recorda de forma preocupant al que va passar fa 20 anys quan el PSC liderat per Manuel Bustos va guanyar les eleccions. En aquell moment l’Entesa va ser l’única formació que no va entrar en el joc de la repartició de privilegis, i aquesta vegada la Crida per Sabadell tampoc ho farà."



Des de la candidatura sabadellenca recorden que després de les eleccions municipals del 2015 van proposar al Ple una reducció del sou de les regidores del govern municipal, perquè creien "que els elevats sous del govern municipal accentuen la desigualtat social i promouen un model de fer política molt poc ètic. L’any 2015 ens vam quedar soles defensant aquesta posició, però vam decidir aplicar-nos nosaltres mateixes la reducció (màxim 2,5 vegades el SMI) i crear el Retorn Social per retornar a la ciutat el que li pertany mitjançant el finançament de projectes socials."

Per aquesta raó la Crida panteja que "potser si l’oposició comença a tenir fins a 3 persones en dedicació completa també cal començar a valorar mecanismes per rendir comptes. Al cap i a la fi aquests sous es paguen amb diners públics. Que les portaveus dels grups de l’oposició puguin dedicar el 100% de la jornada laboral pot facilitar la seva feina, però també les allunya de la seva vida laboral i contribueix a la professionalització de la política que creiem que s’ha d’evitar."



Amb aquest argument la candidatura anuncia que no assumiran la dedicació del portaveu al 100% de jornada laboral "ni l’eventual addicional sense un debat profund en la nostra organització." I la raó que han defensat és que no enten que "l’assumpció de dedicacions i càrrecs sense tasques específiques i per això treballarem prèviament per a valorar-ne la necessitat o no per al grup municipal. A més a més, tal com dicta el nostre Codi Ètic, les nostres regidores en cap cas cobraran per sobre del topall establert, i es farà un retorn a la ciutat amb el romanent."