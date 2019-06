Municipals 2019

La Crida per Sabadell proposa un govern d'esquerres nítidament anticorrupció amb Podem i ERC

La formació ha traslladat a Podemos la voluntat de configurar un govern d’esquerres a la ciutat format per ERC, Crida i Podemos. La Crida té confiança en què aquest govern podria obtenir la majoria absoluta al Ple d'Investidura i evitar així el retorn de la corrupció

La Crida ha fet públic que ha traslladat a Podemos i ERC la voluntat de configurar un tripartit d’esquerres a Sabadell tal com va aprovar la seva assemblea el passat dissabte 8 de juny. La formació ha traslladat durant els darrers dies la proposta tant a Podemos com a ERC i espera que les dues formacions valorin aquesta proposta en els propers dies i puguin donar-hi resposta.

Arran de la proximitat amb la investidura i les possibilitats que hi ha ara mateix damunt la taula, l’assemblea de la Crida considera imperatiu per Sabadell que es pugui conformar un govern a la ciutat que mantingui l’esperit transformador dels darrers 4 anys.



Aquesta proposta és l'única que garanteix q es continui perseguint els corruptes a través de l'acusació particular del Cas Mercuri i l'única que garanteix que el govern seguirà amb retribucions adequeades a diferència dels sous de més de 70.000 euros dels governs Bustos-Marta Farrés. Confiem plenament en la coherència i honestedat de les persones de Podem, que creiem que no avalaran deixar en l'oblid el saqueig de la nostra ciutat durant els 16 anys de bustisme.

Finalment, l’organització demana responsabilitat a totes les forces sorgides de les eleccions del 26M per tal de poder tirar endavant l’única opció viable que pot barrar al pas al retorn de la corrupció al govern de Sabadell. En aquest sentit, la Crida es posa a disposició de totes les forces per jugar el paper que sigui necessari per fer-ho possible.