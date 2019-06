28-J

L’espai anticapitalista “28 J Autònom” qüestiona que l’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes pugui liderar i organitzar la commemoració del 28 de juny

L’Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL), organitzadora del Pride Barcelona tal i com diu a la seva web corporativa, manté com a patrocinadora destacada l’aerolínea Level, que forma part del conglomerat d’IAG a la qual també pertany Air Nostrum, que participa en la deportació d’immigrants a partir de fletar els vols que els expulsen al seu país. L’any passat l’esdeveniment es va dedicar a les persones LGBTI refugiades i l’organització va haver de retirar sponsors com Airbnb davant la denúncia pública conjunta feta per la Crida LGBTI i la CUP-Capgirem Barcelona.



El “28J Autònom”, que aplega el moviment LGBTI anticapitalista de Barcelona, vol posar de manifest la mercantilització que realitza ACEGAL de la reivindicació de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals a través del Pride. Usa aquesta diada que hauria de ser un espai organitzat pel moviment reivindicatiu LGBTI per promoure les seves empreses i el seu negoci. Considerem intolerable aquesta apropiació de la reivindicació amb fins lucratius, i d’aquesta situació sorgeix un espai que conformen per construir una alternativa a un capitalisme rosa que fa servir el rentat d’imatge que suposa patrocinar el Pride per a empreses sense ètica.



L’espai del “28J Autònom” promou un 28 de juny combatiu i recupera l’esperit de la revolta d’Stonewall, que el 28 de juny de 1969 a Nova York va comportar el mite fundacional del moviment LGBTI modern i transgressor que aspirava a transformar una societat LGBTI-fòbica. Aquest espai organitza una sèrie d’activitats sota el lema “Vam ser revolta i ho tornarem a ser. Per un 28 de juny autònom i combatiu” i convoca a un bloc propi a la manifestació organitzada per la Comissió Unitària 28 de Juny del proper dissabte. 50 anys després, i malgrat els avenços viscuts, encara queden motius per la revolta i per no caure en els paranys del capitalisme rosa i de combat contra el feixisme i la LGBTI-fòbia.



Ventres de lloguer

El Pride Barcelona enguany aborda la temàtica de les famílies LGBTI. En diversos actes dóna suport als ventres de lloguer i promou les empreses que es dediquen a la gestació subrogada, a partir de la mercantilització del cos de les dones per complir els capricis de pares que volen nadons acabats de néixer, tot menyspreant l’adopció com a manera de formar família. El moviment LGBTI anticapitalista es posiciona clarament en contra d’aquesta pràctica i denuncia

que hi hagi associacions LGBTI que col·laboren amb aquesta forma de col·laboració amb l’explotació patriarcal i capitalista del cos de les dones.



El 28J Autònom

Es tracta d’una plataforma formada per diferents col·lectius LGBTI anticapitalistes que té per objectiu coordinar una Diada per l’Alliberament Sexual i de Gènere alternativa, crítica amb el model del Pride. En formen part organitzacions i entitats com la Crida LGBTI, Atzagaia, la SAL, Assemblea de Marikes Llibertàries, Nou Barris LGBTI o L’Aldarull LGBT de Manresa.