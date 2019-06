PER LA REPÚBLICA

L’ANC organitza una Àgora sobre el dret a l’autodeterminació en el marc del Pla de drets humans de Catalunya

L’Assemblea organitza una àgora sobre el dret a l’autodeterminació el proper 25 de juny a Barcelona, dins el Pla de drets humans propi per a Catalunya impulsat per l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC).

A principis de 2019, l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC) -organisme nascut fruit d’un conveni entre la Sindicatura de Greuges i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)- va impulsar la creació d’un Pla de drets humans propi per a Catalunya, a través d’un procés de participació pública, a través d’àgores de discussió temàtiques que finalitzarà el juliol d’enguany.

L’Assemblea Nacional Catalana, amb la voluntat de promoure el debat públic en relació al dret a l’autodeterminació, organitza una Àgora oberta que tindrà lloc el proper 25 de juny a les 19 h. al Centre Cívic Fort Pienc.

Hi participaran com a relators -dirigint i moderant- dues figures de renom internacional. D’una banda, Ralph Bunche, secretari general de la Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO) i ex director regional per a Europa de Fair Trials. I d’altra banda, Daniel Turp, president de l’Institut de Recerca per a l’Autodeterminació dels Pobles i les Independències Nacionals (IRAI) i professor de Dret Internacional i Constitucional a la Universitat del Quebec.

Ambdós han participat com a observadors internacionals en la missió d’observació del judici contra els presos polítics organitzada per International Trial Watch. El debat també comptarà amb la participació d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea.

La sessió serà en anglès i català, amb traducció simultània als dos idiomes. Hi haurà rack de premsa disponible. Per assistir-hi, només caldrà accedir-hi sense necessitat d’inscriure-s’hi prèviament ni al mateix moment.