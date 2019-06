Guanyem lamenta la “criminalització de la pobresa” arran de l’augment de multes a qui pidola

Guanyem Girona ha qüestionat l’increment del 132% de sancions econòmiques a persones que demanen almoina als carrers de la ciutat en l’últim any. La regidora Laia Pèlach considera que aquesta tendència a l’alça reforça “dinàmiques criminalitzadores cap a les veïnes i veïns que pateixen pobresa”, i ha afegit que “les mesures penalitzadores només serveixen per agreujar situacions de vulnerabilitat i d’exclusió social”.

La formació municipalista ha apuntat que l’ordenança de civilitat en la qual s’emparen aquestes multes té un “caràcter sancionador arbitrari” i aposta per substituir-la per un Acord per la Convivència Ciutadana que “preservi els drets fonamentals de totes les gironines i gironins”.

Guanyem també advoca per aprofundir en la recopilació de dades sobre desigualtat, pobresa i exclusió social de l’Observatori de l’Ajuntament de Girona. En aquest sentit, aposten per l’elaboració d’estudis periòdics que permetin conèixer amb més detall les condicions socioeconòmiques de les veïnes i veïns dels diversos barris, la qual cosa permetria afinar en el desplegament de les polítiques socials.

Repartiment d’àrees de treball

Aquesta setmana Guanyem Girona també ha definit les àrees de treball que portarà cadascun dels seus regidors i regidores. El cap de llista a les passades eleccions municipals, Lluc Salellas, exercirà la funció de portaveu i gestionarà les àrees d’hisenda, promoció econòmica, joventut i seguretat. Per la seva banda, Cristina Andreu s’encarregarà dels temes d’habitatge, urbanisme, mobilitat i àrea urbana; Xevi Montoya, cultura, noves tecnologies i Girona emprèn; Dolors Serra, participació, cooperació i gent gran; Pere Albertí, educació, lleure i esport, i Laia Pèlach, serveis socials, medi ambient i feminisme.