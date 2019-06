Habitatge

El Sindicat de Llogaters del Penedès denuncia "l’imminent desnonament d’una família per part de l’Ajuntament de Vilafranca"

El Sindicat de Llogaters del Penedès ha denunciat públicament l’imminent desnonament d’una família vilafranquina per part de l’Ajuntament de Vilafranca en una de les vivendes cedides per la SAREB.

El Sindicat apunta que la família viu amb dos menors escolaritzats a la vila en una de les vivendes que la SAREB ha cedit en conveni d’us de fruit a l’Ajuntament durant la campanya electoral.

L'Assemblea del Sindicat ha tractat aquest tema i després d’ analitzar la situació lamenta que en vivendes que han estat cedides a l’Ajuntament per donar-hi un us social es produeixin desnonaments deixant una família amb menors sense vivenda. Aquest fet es contradiu amb la finalitat que han de tenir aquestes vivendes generant un problema d’emergència social provocat per la mateixa administració, la qual hauria de vetllar contra aquestes situacions en base a l’article 5.6 de la llei 24/2015.

També ha denunciat que en aquest cas l’Ajuntament de Vilafranca abans de desnonar a aquesta família l’havia donat de baixa del Padró municipal sense cap motiu. Aquest fet administratiu el considerem inadmissible perquè deixa a les persones fora del sistema en tots els àmbits i és per això que ho hem fet arribar al Síndic de Greuges de Vilafranca perquè prengui mesures i garanteixi que això no torni a passar.

Arran d'aquest fet el Sindicat ha exigit que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca faci públic el conveni signat amb la SAREB per fer arribar a la població els termes de l’acord.