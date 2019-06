Drets i llibertats

Tres tarragonins citats a declarar per les protestes contra el consell de ministres de 2018

Tres veïns de Tarragona estan citats a declarar per les protestes del passat 21 de desembre de 2018, quan es va celebrar el Consell de ministres a la ciutat de Barcelona.

'Solidaritat Antirepressiva', que ha difós la mobilització en solidaritat amb els encausats, ha recordat la prosteta de 2018:

"A Tarragona des de primeríssima hora que la mobilització, convocada espontàniament per xarxes socials però també recolzada per moltes entitats i col·lectius de tota mena, va prendre els carrers de la ciutat. A mesura que avançava la marxa reivindicativa més gent s'anava sumant. Es va arribar a bloquejar l'accés per l'A-27 al port i altres vies importants de comunicació així com la mateixa Plaça Imperial Tarraco. Durant tot el recorregut no es va produir cap incident i ni tan sols va haver-hi presència d'efectius d'ordre públic / antidisturbis (ARRO). Sí que vam detectar la presència d'efectius dependents de la Comissaria General d'Informació, amb molta disponibilitat per fer fotografies i vídeos als assistents així com amenaces i intents de detenció."

Aquest col·lectiu descriu que es van construir "acusacions de desordres públics o llançaments, que són totalment falses, cap a les persones que associen a moviments socials o col·lectius organitzats", fets pels quals aquestes tres persones estan demà citades a declarar. I que una d'elles no compareixerà a la declaració "per denunciar el caràcter aleatori de la citació."