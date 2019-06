Municipals 2019

Crida per Sabadell:"estenem la mà a tota l'esquerra de la ciutat per construir un pol fort d'esquerres per barrar pas a la corrupció"

Tal com va explicar Maties Serracant durant l'intervenció del nostre municipal al Ple d'Investidura el passat dissabte, "la Crida per Sabadell ha fet tot el que ha estat a les seves mans per evitar el retorn de la foscor del bustisme. Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig no permetien la possibilitat de conformar un govern d’esquerres i de transformació amb una clara majoria. Així i tot, els resultats sí permetien evitar que l’herència del bustisme torni a impregnar l’administració amb les seves males pràctiques."





Davant del context post-electoral vam creure necessari posar-nos a disposició dels grups municipals que defensen la democràcia i la lluita contra la corrupció per buscar una alternativa. Això finalment no ha estat possible, "però seguirem amb la força de sempre, treballant des de la posició que calgui, per seguir fent de Sabadell una ciutat centrada en les necessitats de les persones. Farem una oposició activa i fiscalitzarem al govern per evitar que es recuperin les males dinàmiques del bustisme."

"En el marc d'aquesta oposició nítidament d'esquerres que protagonitzarem, estenem la mà a tota l'esquerra de la ciutat per construir un pol fort d'esquerres per barrar pas a la corrupció i unir forces per transformar Sabadell."