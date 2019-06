Igualtat

Concentració a Montblanc amb el lema "Pels nostres drets, que les dones piquem bastons és de mínims!"

Les dones que han intentat entrar al ball de bastons i han rebut una negativa han convocat una concentració el proper 27 de juny a les 19h. a la plaça de l'ajuntament de Montblanc amb el lema "Pels nostres drets, que les dones piquem bastons és de mínims!".

També han manifestat que publicaran a les xarxes testimonis de dones que han rebut la negativa a entrar. Ho faran en format audio, que per temes legals, llegiran a partir dels seus escrits o audios, mantenint l'anonimat si ho volen.

Per la seva banda, els bastoners tenen convocada la seva reunió per debatre si accepten o no dones divendres 28. Per tant el dia abans farem una concentració per animar-los a fer el pas. Animem totes les dones i homes a assistir-hi i animem també les associacions culturals a que facin presència amb el seu bestiari, vestuari, nans i gegants... El problema que abordem no és exclusiu del ball de bastons, el masclisme és un problema social en el que hem d'intervenir.